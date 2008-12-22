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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

ذوالفقاری در گفتگو با مهر :

انجمن نقد ادبی معجزه نمی‌کند/ همایشهای دوسالانه در دستور کار انجمن

انجمن نقد ادبی معجزه نمی‌کند/ همایشهای دوسالانه در دستور کار انجمن

عضو هیئت مدیره نخستین انجمن علمی نقد ادبی ایران گفت: این انجمن نمی‌تواند با معجزه تمامی مشکلات حوزه نقد ادبی ایران را حل کند اما می‌تواند با گامهایی آهسته و پیوسته در حل مشکلات این حوزه بکوشد.

حسن ذوالفقاری عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود چنین انجمنهایی در ایران گفت: ما در ایران نهادهای فعال در زمینه نقد ادبی کمتر داشته‌ایم و بر اساس همین ضرورت بود که انجمن علمی نقد ادبی تاسیس شد. توجه به مسائل حوزه نقد و ادبیات تطبیقی که در 40 سال اخیر رونق گرفته از جمله اهداف ماست.

وی افزود: ضرورت دیگر تاسیس انجمن این بود که ارتباطی را میان تشکلهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی برقرار کند چرا که یکی از مشکلات ما انقطاع دانشگاه با خارج از دانشگاه است.

ذوالفقاری اضافه کرد: دانشگاهها در طی سالهای اخیر برای ایجاد رشته‌های نقد ادبی کمتر کار کرده‌اند و همین باعث شده محفلهای غیردانشگاهی اعتمادشان را به دانشگاه از دست بدهند. این محفلها به خوبی توانسته‌اند فضاهای خالی را پر کنند و باید گفت که همکاری آنها با دانشگا‌هها باید شکل علمی به خودش بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی از تلاش برای ایجاد گرایش، رشته و درس نقد ادبی در دانشگاههای ایران خبر داد و گفت: اقدامات ما برای اضافه کردن واحدهای نقد ادبی به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حال به ثمر نشستن است.

وی درباره حضور نیافتن منتقدان ادبی پیشکسوتی مانند سیروس شمیسا و رضا سیدحسینی در مجمع انجمن نقد ادبی با سپاس از تلاشهای آنها و دیگر اساتیدی که در تاسیس این انجمن نقش داشته‌اند بر لزوم بهره‌گیری اعضای جوانتر هیئت مدیره انجمن از تجربیات این منتقدان پیشکسوت تاکید کرد.

ذوالفقاری در عین حال گفت: البته انجمن نمی‌تواند معجزه کند و تمامی مشکلات حوزه نقد ادبی ایران را حل کند اما می‌تواند با گامهایی آهسته و پیوسته در حل مشکلات این حوزه بکوشد. همچنین انتشار منظم و مطلوبتر فصلنامه نقد ادبی و برگزاری همایشهای دوسالانه در این حوزه از دیگر برنامه‌های ماست.

نخستین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران شنبه هفته جاری با برگزاری انتخابات هیئت مدیره مجمع برگزار شد.

کد مطلب 804171

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