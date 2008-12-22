حسن ذوالفقاری عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود چنین انجمنهایی در ایران گفت: ما در ایران نهادهای فعال در زمینه نقد ادبی کمتر داشته‌ایم و بر اساس همین ضرورت بود که انجمن علمی نقد ادبی تاسیس شد. توجه به مسائل حوزه نقد و ادبیات تطبیقی که در 40 سال اخیر رونق گرفته از جمله اهداف ماست.

وی افزود: ضرورت دیگر تاسیس انجمن این بود که ارتباطی را میان تشکلهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی برقرار کند چرا که یکی از مشکلات ما انقطاع دانشگاه با خارج از دانشگاه است.

ذوالفقاری اضافه کرد: دانشگاهها در طی سالهای اخیر برای ایجاد رشته‌های نقد ادبی کمتر کار کرده‌اند و همین باعث شده محفلهای غیردانشگاهی اعتمادشان را به دانشگاه از دست بدهند. این محفلها به خوبی توانسته‌اند فضاهای خالی را پر کنند و باید گفت که همکاری آنها با دانشگا‌هها باید شکل علمی به خودش بگیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن نقد ادبی از تلاش برای ایجاد گرایش، رشته و درس نقد ادبی در دانشگاههای ایران خبر داد و گفت: اقدامات ما برای اضافه کردن واحدهای نقد ادبی به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حال به ثمر نشستن است.

وی درباره حضور نیافتن منتقدان ادبی پیشکسوتی مانند سیروس شمیسا و رضا سیدحسینی در مجمع انجمن نقد ادبی با سپاس از تلاشهای آنها و دیگر اساتیدی که در تاسیس این انجمن نقش داشته‌اند بر لزوم بهره‌گیری اعضای جوانتر هیئت مدیره انجمن از تجربیات این منتقدان پیشکسوت تاکید کرد.

ذوالفقاری در عین حال گفت: البته انجمن نمی‌تواند معجزه کند و تمامی مشکلات حوزه نقد ادبی ایران را حل کند اما می‌تواند با گامهایی آهسته و پیوسته در حل مشکلات این حوزه بکوشد. همچنین انتشار منظم و مطلوبتر فصلنامه نقد ادبی و برگزاری همایشهای دوسالانه در این حوزه از دیگر برنامه‌های ماست.

نخستین مجمع عمومی انجمن علمی نقد ادبی ایران شنبه هفته جاری با برگزاری انتخابات هیئت مدیره مجمع برگزار شد.