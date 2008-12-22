انجمنهای اسلامی باید تهدیدات نرم را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی ظهر امروز در چهارمین گردهمایی انجمنهای اسلامی ادارات شهرستان شیراز تهدیدات دشمن را به دو بخش سخت و نرم تقسیم کرد و افزود: تهدیدات سخت را می توان به آن دسته از رفتارهایی اطلاق کرد که به کشوری حمله نظامی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: اما در تهدیدات نرم هیچگونه حمله نظامی رخ نمی دهد بلکه کشوری سعی می کند نوعی سلطه اقتصادی و فرهنگی را در کشوری دیگر داشته باشد که برای این کار نیز از ابزارهای مختلفی مثل الغا و... استفاده می کند.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه در تهدید نرم هویت فرهنگی جوامع مورد هدف قرار می گیرد متذکر شد: دشمن در حال حاضر در پی پیشرفتهای مختلف ارتباطی، با تسلط بر رسانه ها، ماهواره ها، روزنامه و ... این هجوم فرهنگی را ادامه میدهد.

عزیزی با اشاره به اینکه هدف دشمن از تهدید نرم تاثیر گذاری و تغییر در الگوهای رفتاری، ارزشها و باورهای یک جامعه است، تصریح کرد: در تهدید نرم اقدامات در سه سطح نخبگان، مردم و سایرین صورت می گیرد و در این بخش انجمنهای اسلامی به خوبی می توانند وارد عمل شده و ضمن شناسایی تهدیدات نرم با آنها مقابله کنند.

وی با اشاره به اینکه برای این مبارزه باید در ابتدا حوزه های رفتاری دشمن شناسایی شود، عنوان کرد: انجمنهای اسلامی در این راستا وظیفه خطیری دارند که همواره باید نسبت به مقابله با چنین تهدیدات نرمی آماده و آگاه باشند.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی سودجویی هایی که عده ای از افراد در قالب انجمن های اسلامی انجام داده اند باعث شده که این مراکز مورد مظلومیت واقع شوند، تاکید کرد: شاهد بوده ایم که عده ای تحت عنوان انجمن اسلامی قصد داشتند که به نظام لطمه وارد کننده که در این خصوص نیز انجمنهای اسلامی ضمن مقابله با موضوعات و تهدیدات فرهنگی دشمن باید دامن خود را از رفتارهای چنین افرادی نیز پاک کنند.

عزیزی در ادامه شرط حفظ قدرت ملی در هر جامعه را در چهار عنصر اساسی نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ و اجتماعی دانست و افزود: آنچه در حوزه کار انجمنهای اسلامی ادارات باید مورد توجه قرار گیرد بعد اجتماعی و فرهنگی این عناصر بوده که ارتباط مستقیمی با حفظ قدرت و هویت ملی دارد.