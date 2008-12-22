شمار پروازهای فرودگاه گرگان افزایش می یابد

سیدمحمد داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون فقط صبح روز یکشنبه پرواز تهران به گرگان انجام می شد که براساس برنامه جدید شامگاه شنبه نیز در این مسیر پرواز هوایی دایر شده است.

وی اظهار داشت: همچنین یک پرواز به پروازهای مقصد گرگان - مشهد اضافه شد و به این ترتیب علاوه بر روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه در روز جمعه نیز در این مسیر پرواز صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح سالن ورودی ترمینال گرگان، تاکسی وی و اپروم از جمله برنامه هایی است که تا دهه فجر در این فرودگاه اجرا می شود.

به گفته داوودی تا مهرماه سالجاری 27 هزار نفر و 874 مسافر با پروازهای خارجی استان جابجا شدند که از این شمار بیش از 25 هزار نفر به عمره مفرده سفر کرده اند.

مدیرکل فرودگاههای گلستان بیان داشت: همچنین در این مدت بیش از 104 هزار نفر نیز از با پرواززهای داخلی این فرودگاه در داخل کشور جابجا شده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد رشد یافته است.

دو فرودگاه در استان گلستان فعالیت دارد.