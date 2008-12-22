ابهام در رمزگشایی کارتهای بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعداد کارت‌های صادره توسط بانکها همواره سیر صعودی داشته و در پایان مرداد ماه سالجاری به مرز پنجاه میلیون رسیده است.

هم اکنون تعداد زیادی از مردم با کارتهای بانکی در ارتباط بوده و باتوجه به برنامه بانک مرکزی برای گسترش بانکداری الکترونیک، این تعداد روند افزایشی نیز به خود گرفته است.

برهمین اساس، در حال حاضر بانکهای دولتی و خصوصی کارتهای بانکی را در انواع مختلف همچون عابر بانک و کارت هدیه صادر می کنند. همچنین باتوجه به کارتی شدن بخشی از پرداخت حقوق کارمندان و کارگران ، حساسیت نظام بانکی در صدور کارتهای بانکی را می طلبد.

گزارش مستند مهر حاکی از آن است: رمز برخی کارتهای بانکی که به صورت دو برگ داخل پاکت گذاشته می شود، قبل از بازگشایی و در مقابل نور قابل شناسایی هستند.

برهمین اساس، اگر برگهای رمز کارت بانکی را مقابل نور قرار دهیم و به بخش مستطیل سیاه رنگی که بر روی برگ اول است، نگاه کنیم، قبل از بازگشایی رمز مورد نظر قابل شناسایی است.

این در حالی است که بر روی برگ اول رمز بانکها فقط این جمله نوشته شده است: "چنانچه هنگام دریافت پاکت ملاحظه نمودید در آن قبلا باز شده و یا تغییراتی در شرایط ظاهری آن بوجود آمده است. از شماره شناسایی فردی تخصیص داده شده استفاده نفرمایید و فورا مراتب را به شعبه مربوطه اطلاع دهید."

حال این ابهام مطرح است که اگر مشتری برگهای رمز کارت بانکی را مقابل نور قرار داد و به بخش مستطیل سیاه رنگی که بر روی برگ اول است، نگاه و قبل از بازگشایی رمز مورد نظر را شناسایی کرد، چه باید بکند.

در همین حال، خبرنگار مهر موضوع را با مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در میان گذاشت. مهران شریفی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مشتریان، رموز کارتهای بانکی خود را بلافاصله پس از اخذ کارت و رمز آن در پاکتی در بسته از بانک تغییر دهند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی سیستم ایمنی تمام کارتهای بانکی را رسیدگی می کند، بر تغییر رمز کارتهای بانکی توسط مشتریان بلافاصله پس از اخذ کارت و رمز آن تاکید کرد و اظهارداشت: رمز 4 رقمی که توسط بانک به مشتری در زمان تحویل کارت ارائه می شود، یک رمز اولیه است؛ بنابراین لازم است که مشتریان بلافاصله آن را تغییر دهند.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مشتریان باید کارت و رمز آن را در یک پاکت در بسته از بانک تحویل بگیرند، و در صورتیکه مشاهده کردند در پاکت باز شده، این موضوع را به مسئولان بانک مربوطه اطلاع دهند.

به گزارش مهر، گزارشهای قبلی بانک مرکزی نیز نشان می دهد: تا زمانیکه رمز دارنده کارت دراختیار کسی قرار نگیرد، امکان هیچ سوء استفاده ای از کارت وجود ندارد و درصورت مفقود شدن کارت نیز جای هیچگونه نگرانی نیست؛ کافی است بلافاصله پس از گم شدن کارت به یکی از شعب بانک مورد نظر مراجعه نموده تا کارت مفقود شده باطل و کارت جدید صادر شود.