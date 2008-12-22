نگهداری از امکانات شهری نیازمند فرهنگسازی است

مسعود نصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود : در حال حاضر بین خدمات شهری و شهروندان استان فاصله هایی موجود است که با انجام فعالیت های فرهنگی باید آن را از میان برد.

وی با بیان اینکه باید فرهنگ نگهداری از امکانات را به شهروندان آموزش دهیم ، اظهار داشت : باید به شهروندان آموزش داد که بسیاری از پروژه ها در شهرهای استان با پول مردم احداث می شوند .

وی از تولید و پخش برنامه هایی با عنوان شهر خوب، شهروند خوب در صدا و سیمای استان بوشهر خبر داد ، گفت : در این برنامه ها شهردار و شهروندان هر شهر در نشستی مشترک مسایل و مشکلات شهر مربوطه را مورد نقد و بررسی قرار می دهند .

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت : تولید و پخش این برنامه حلقه ارتباطی میان مسئولین شهری و شهروندان شهرهای استان خواهد بود.