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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

آسفالت دو هزار کیلومتر از راه های روستایی در همدان

آسفالت دو هزار کیلومتر از راه های روستایی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان همدان گفت: از سه هزار کیلومتر راه روستایی استان همدان در حال حاضر دو هزار کیلومتر آن دارای آسفالت مناسب است.

حسین علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با اشاره به اینکه از مهم ترین اقدامات در راستای اجرای عدالت در استان همدان بهسازی و ساخت و ساز راه های روستایی است، افزود: از این مقدارراه آسفالت شده دو سوم آن مربوط به 27 سال گذشته و مابقی مربوط به 3 سال اخیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سه سال اخیر 713 و نیم کیلومتر راه های روستایی همدان آسفالت شده است، افزود: در حال حاضر بیش از 90 درصد از جمعیت روستایی استان همدان از نعمت راه آسفالت شده برخوردار هستند.

علیزاده به افزایش کارخانه های آسفالت در استان همدان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات موثر و چشمگیر در خصوص ساخت و ساز و نگهداری راه ،حمایت های مجموعه استان در افزایش ست های کارخانه های آسفالت است که از 7 دستگاه به 20 دستگاه سیر صعودی را نشان می دهد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در کاهش تلفات و ایمن سازی راه ها افزود: پخش 110 هزار تن آسفالت مطلوب در سطح راه ها از دیگر اقدامات در راستای کاهش تلفات و ایمن سازی راه های و همچنین کاهش هزینه محسوب می شود.

مدیر کل راه وترابری استان همدان از کاهش 25 و 6 دهم درصدی تلفات جاده ای استان همدان در سال جاری خبر داد .

کد مطلب 804197

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