روابط دفاعی پایدار ایران و روسیه چالشی جدی برای اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بوستون گلوب در مطلبی نوشت: "جوزف بایدن" معاون اول "باراک اوباما" رئیس جمهوری جدید آمریکا در جریان تبلیغات ریاست جمهوری درباره یک چالش سیاست خارجی که اوباما با آن روبرو خواهد شد، سخن گفت؛ حال این چالش زودتر از آنچه که بایدن پیش بینی می کرد ظاهر شده است.

نویسنده این مطلب بدون توجه به روابط پایدار و استراتژیک مسکو و تهران افزوده است: روسیه برای آزمایش تمایلات و اهداف اوباما اخیرا از برنامه های خود برای پیشبرد فروش یک سیستم دفاع هوایی پیشرفته به ایران خبر داد.

در ادامه این مطلب آمده است: "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور و "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه با این کار می خواهند به اوباما نشان دهند که خواستار لغو برنامه جرج بوش برای استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک و همچنین مخالفت پیشنهادهای بوش برای گسترش ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) که شامل گرجستان و اوکراین است، هستند.

بوستون گلوب افزوده است: روسها همچنین مشتاقند تا در زمینه سه پیمان کنترل تسلیحات که در جنگ سرد امضا شد به توافقی برسند. دولت بوش تمایلی برای تمدید پیمان استارت یک ( پیمان کاهش سلاح های استراتژیک) نداشته است. مهلت این پیمان در 5 دسامبر سال آینده پایان می باید و روسیه خواستار یک پیمان جایگزین برای آن است.

نویسنده خاطرنشان کرده است: روسیه همچنین خواستار بازنگری در پیمان نیروهای متعارف در اروپاست. یک نشانه خوب برای چالش زودهنگام کرملین در برابر اوباما این است که سناتور " ریچارد لوگار" و " هنری کیسینجر" در ماه جاری گفتگوهای سطح بالایی در مسکو داشتند. لوگار با همتای خود در دوما و کسینجر با مدودف و پوتین دیدار کرد.

در پایان این مطلب آمده است: این دو میانجی ممکن است پیامی را به اوباما درباره شرایط کرملین جهت بهبود رابطه ای که در دوره بوش به شدت تخریب شده، منتقل کرده باشند، اما به دلیل اشکالات در طرح استقرار سامانه دفاع موشکی و مخالفت کنونی اعضای کلیدی اروپا با عضویت گرجستان و اکراین در ناتو اوباما چیزی برای مبادله با روسیه ندارد.