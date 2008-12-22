به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، مرکز اسلامی توسعه تجارت وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در مراکش با همکاری وزارت کشاورزی عربستان و سازمان کنفرانس اسلامی این نمایشگاه را برگزار می کنند.

این نمایشگاه همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنیها در عربستان برگزار می شود.

نشست "بحران غذایی جهان و تأثیر آن بر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" در حاشیه این نمایشگاه طی دو روز 25 و 26 ماه می برگزار می شود و کارشناسان و اقتصاددانان کمبود غذا در جهان را بررسی کرده و برای رفع این کمبودها راه حلهایی کارساز ارائه می کنند.