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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

نمایشگاه "صنایع کشاورزی کشورهای اسلامی" برگزار می‌شود

نخستین نمایشگاه "صنایع کشاورزی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" از 24 تا 28 می سال 2009 (اوایل خردادماه) در عربستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، مرکز اسلامی توسعه تجارت وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در مراکش با همکاری وزارت کشاورزی عربستان و سازمان کنفرانس اسلامی این نمایشگاه را برگزار می کنند.

این نمایشگاه همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نوشیدنیها در عربستان برگزار می شود.

نشست "بحران غذایی جهان و تأثیر آن بر کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" در حاشیه این نمایشگاه طی دو روز 25 و 26 ماه می برگزار می شود و کارشناسان و اقتصاددانان کمبود غذا در جهان را بررسی کرده و برای رفع این کمبودها راه حلهایی کارساز ارائه می کنند.

کد مطلب 804204

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