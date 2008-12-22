پیشروی رودخانه اروند به داخل خاک ایران باعث کاهش مساحت کشور می شود

سید علی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان تصریح کرد: مسئولان امر باید توضیح قانع کننده ای ارائه کنند که چرا در سه نقطه از رودخانه اروند ساحل سازی انجام نداده اند و این اتفاق باعث شده که این رودخانه به داخل خاک ایران پیشروی کند.

وی با تاسف برانگیز دانستن این اتفاق اظهار داشت: این امر باعث شده هزاران متر از مرزهای کشور به علت تغییر در خط مرزی تالوگ قرار بگیرد که ادامه این روند باعث تغییر خط تالوگ و کاهش خاک وطن به نفع عراق می شود.

موسوی جرف تاکید کرد: هم اینک حداقل سه نقطه از رودخانه اروند به ساحل سازی نیاز دارد تا جلوی پیشروی آب گرفته شود.

نماینده مردم آبادان در خانه ملت عنوان کرد: در برخی مناطق کشور عراق که احتمال پیشروی آب رودخانه به داخل خاک این کشور وجود داشته این کشور با سنگ فرش کردن این محدوده ها باعث جلوگیری آب به داخل کشور خود شده است.

خط تالوگ یک کلمه قدیمی آلمانی است. معنی لغوی آن «دره» است. تالوگ دلالت بر این دارد که عمیقترین و یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه مرز دو کشور است.