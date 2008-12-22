  1. استانها
  2. خوزستان
۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۵۱

هشدار نماینده آبادان:

پیشروی رودخانه اروند به داخل خاک ایران باعث کاهش مساحت کشور می شود

پیشروی رودخانه اروند به داخل خاک ایران باعث کاهش مساحت کشور می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آبادان در مجلس گفت: به علت غفلت از ساحل سازی در رودخانه اروند بخشی از این رودخانه به داخل خاک ایران پیشروی کرده است.

سید علی موسوی جرف در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان تصریح کرد: مسئولان امر باید توضیح قانع کننده ای ارائه کنند که چرا در سه نقطه از رودخانه اروند ساحل سازی انجام نداده اند و این اتفاق باعث شده که این رودخانه به داخل خاک ایران پیشروی کند.

وی با تاسف برانگیز دانستن این اتفاق اظهار داشت: این امر باعث شده هزاران متر از مرزهای کشور به علت تغییر در خط مرزی تالوگ قرار بگیرد که ادامه این روند باعث تغییر خط تالوگ و کاهش خاک وطن به نفع عراق می شود.

موسوی جرف تاکید کرد: هم اینک حداقل سه نقطه از رودخانه اروند به ساحل سازی نیاز دارد تا جلوی پیشروی آب گرفته شود.

نماینده مردم آبادان در خانه ملت عنوان کرد: در برخی مناطق کشور عراق که احتمال پیشروی آب رودخانه به داخل خاک این کشور وجود داشته این کشور با سنگ فرش کردن این محدوده ها باعث جلوگیری آب به داخل کشور خود شده است.

خط تالوگ یک کلمه قدیمی آلمانی است. معنی لغوی آن «دره» است. تالوگ دلالت بر این دارد که عمیقترین و یا قابل کشتیرانی‌ترین نقطه رودخانه مرز دو کشور است. 

کد مطلب 804206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها