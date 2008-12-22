ساخت کارخانه خودرو سازی مازندران آغاز می شود

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر در بابل افزود: در سفر دوم هیئت دولت به استان مقرر شد ایران خودرو نسبت به تعهدات خود در قبال احداث کارخانه ایران خودرو اقدام کند.

وی افزود:عملیات اجرایی این کارخانه در اواخر سال 86 توسط وزیر صنایع آغاز که تا قبل از سفر دوم ریاست جمهوری به استان مازندران بلا تکلیف مانده و اقدامی در جهت احداث کارخانه صورت نگرفت.

نریمان با انتقاد از بی توجهی مسئولان ایران خودرو تصریح کرد: ایران خودرو در برخی از نقاط کشور پروژه هایی را ظرف چهار ماه آماده و تحویل داده است که در شهرستان بابل با توجه به دستور اکید ریاست جمهوری تا قبل از سفر دوم اقدامی انجام نداده است.



وی تصریح کرد: در جلسه پیگیری مصوبات سفر اول هئیت دولت، در سفر دوم ریاست جمهور مدیر عامل ایران خودرو اظهار داشت، درصدد مکان یابی مناسب برای ساخت کارخانه ایران خودرو در مازندران بوده و دو شهر استان مازندران را برای ساخت کارخانه پیشنهاد داده است که با اعتراض شدید بنده مواجه شده است.

نریمان بیان داشت: با دستور اکید ر ئیس جمهور و موافقت مدیر عامل ایران خودرو هئیت دولت مصوب کرد ظرف 8 ماه کارخانه خودرو سازی در بابل احداث و به بهره برداری رسد که در حال حاضر کار احداث کارخانه در بابل شروع شده است.

وی افزود: در مرحله اول 50 میلیارد تومان اعتبار از صنعت و معدن به کارخانه خودرو سازی بابل اختصاص یافت.

نریمان تصریح کرد: طبق جدید ترین خبر آخرین نوع سمند در کارخانه خودرو سازی بابل تولید خواهد شد.

