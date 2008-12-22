گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی کالاهای خانگی در همدان

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی همدان در گفتگو با خبرنگارمهر در همدان، اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 80 واحد تولیدی آخرین تولیدات خود را در سه سالن ابن سینا، الوند وهگمتانه نمایشگاه بین المللی همدان به نمایش گذاشته اند.

حمید رضا یاری افزود: این نمایشگاه در مساحتی افزون بر هشت هزار متر مربع دایر شده است.

وی حضور برندهای معتبر لوازم خانگی در این نمایشگاه از جمله سونی، ال جی، کن وود و سامسونگ را از نقاط بارز این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به بازار تقریباً راکد این محصولات نشان از پتانسیل های بالای منطقه در جهت برگزاری نمایشگاه دارد.

یاری تصریح کرد: کسب بازارهای غربی کشور و بازاریابی در مناطقی که اغلب یه لحاظ ویژگی های جغرافیایی حضور برخی از محصولات در آنجا یا کم رنگ است و یا به صورت قاچاق وجود دارد،از بزرگترین انگیزه هایی است که شرکتهای و سازندگان بزرگ کالاهای خانگی و بازرگانی را بر آن داشت تا در نمایشگاه همدان به عنوان پایلوت اقتصادی در منطقه حضوری چشمگیرداشته باشند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان یاداور شد: پیش بینی می شود بیش از یکصد هزار نفر از نمایشگاه بازدید کنند و این نمایشگاه از امروز دایر خواهد بود و در روز جمعه 6 دی ماه نیز به صورت یکسره از ساعت 10 صبح برگزار می شود