واگذاری سازمان اقتصادی بنیاد شهید به وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد که سازمان اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با حفظ سهام فرزندان شهدا در سازمان یاد شده، به وزارت اقتصاد و امور دارایی واگذار شود.

همچنین مبلغ 200 میلیارد ریال به بودجه سالانه بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را 18 آذرماه جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرده است.