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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

هیئت دولت موافقت کرد:

واگذاری سازمان اقتصادی بنیاد شهید به وزارت اقتصاد

واگذاری سازمان اقتصادی بنیاد شهید به وزارت اقتصاد

هیئت وزیران موافقت کرد: سازمان اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، به وزارت اقتصاد و امور دارایی واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد که سازمان اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با حفظ سهام فرزندان شهدا در سازمان یاد شده، به وزارت اقتصاد و امور دارایی واگذار شود.

همچنین مبلغ 200 میلیارد ریال به بودجه سالانه بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را 18 آذرماه جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران ابلاغ کرده است.

کد مطلب 804214

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