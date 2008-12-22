اعطای تسهیلات بانکی به موسسات فناور باید متفاوت باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید صمدی صبح امروز در نشستی خبری در محل پارک علم و فناوری خراسان با اشاره به اینکه مقدار ثابت اعتبارات به موسسات فناور باعث بروز مشکلاتی برای برخی از این موسسات فناور شده است، افزود: اعطای تسهیلات بانکی به موسسات فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری باید متفاوت باشد.

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خراسان عدم تناسب میزان سرمایه مورد نیاز تولید فناوری جدید برخی موسسات فناور با میزان تسهیلات در نظر گرفته شده و نیز نبود زیر ساختهای لازم جهت ضمانت و وام بانکی برای حمایت از فناوران را از مهمترین این مشکلات عنوان کرد.

صمدی ادامه داد: موسسات فناور به دلیل عدم برخوردار بودن از توان و پشتیبانی مالی لازم جهت تامین وثیقه بانکی قادر به تامین مالی پروژه های جدید فناورانه خود نیستند و وجود صندوقهای حمایتی می تواند راهکاری مناسب و حائز اهمیت برای رفع این مشکلات باشد.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه همکاری این پارک با صندوق ضمانت سرمایه گذاری کوچک کشور خبر داد و تصریح کرد: امضای این تفاهم نامه آغازگر استفاده نوآوران مستقر در پارک علم و فناوری خراسان و در محله بعد سایر فناوران استان خراسان از امکانات مالی، حمایتهای وزارت صنایع و معادن و منابع سرمایه ای بانکها خواهد بود.

صمدی ادامه داد: طی تعامل های انجام شده با صندوق ضمانت کوچک کشور مقرر شد تا ضمن امضای تفاهم نامه میان این صندوق و پارک علم و فناوری خراسان تا سقف 150 میلیون تومان به موسسات فناور که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر جهت ارائه فناوری های جدید به اقتصاد کشور می باشند وام بانکی با ضمانت آسانتر اعطا شود.

عباس همتی کاخکی رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی نیز در این نشست از برگزدیده شده این مرکز در جشنواره نوآوری و شکوفایی، پژوهش و فناوری استان به عنوان مرکز تحقیقاتی برتر استان خبر داد و گفت: پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه علوم و صنایع غذایی از سال 1385 براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی فعالیت های خود را آغاز نمود.

همتی گفت: یکی از شاخص های اصلی و مهم در توسعه کشورها میزان سرمایه گذاری در امر پژوهش است و هدف اصلی از تدوین و اجرای طرحهای پژوهشی، تغییر وضع موجود و حصول به ایده آل ها است.

رئیس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی عدم ارتباط منطقی بین جهت گیری و عناوین پژوهشی با نیازهای جوامع را از مهمترین دلایل شکاف و فاصله بین یافته های پژوهشی در برنامه ریزی های مختلف و نیازهای واقعی جوامع عنوان کرد.