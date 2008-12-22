تلفات جاده ای موجب بدبینی دیگر کشورها به ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمد رویانیان ظهر امروز در همایش علمی کاربردی تبلیغ در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم روزانه در کشور ما 75 نفر بر اثر وقوع تصادفات جان خود را از دست می دهند که این نشان از آمار بالای تلفات جاده ای دارد.



وی تصریح کرد: این آمار بالای تلفات موجب شده است تا کشورهای دیگر به ایران در این زمینه بدبین شوند.



رویانیان گفت: در تصادفات جاده‌ای هر روز در کشور ما 750 نفر مجروح، مصدوم و معلول می‌شوند و همچنین در اثر وقوع تصادفات روزانه 30 نفر روانه زندان می‌شوند.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با اشاره به آمار مقایسه ای ایران با دیگر کشورها گفت: در ایران 9 میلیون دستگاه خوردو فعال وجود دارد که سالانه 27 هزار نفر بر اثر این وسائل جام خود را از دست می دهند.



وی افزود: این در حالی است که در کشوری همچون آلمان با 60 میلیون دستگاه خودرو فعال، هر سال شش هزار نفر در اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند.



رویانیان به جاده های روستایی کشور اشاره کرد و گفت: روستائیان نیز باید در رعایت فرهنگ ترافیک بیش از گذشته تلاش کنند و با رعایت حقوق شهروندی اجازه افزایش آمار تلفات را ندهند.



وی فرهنگ ترافیک را یکی از نمادهای رفتار اجتماعی دانست و عنوان کرد: مبلغان دینی در این زمینه می توانند تلاش کرده و با گسترش مسائل فرهنگی در کاهش آمار تلفات جاده ای بکوشند.