81 دانشجوی برتر خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پیش از ظهر امروز در آئین تجلیل از دانشجویان برتر خراسان جنوبی گفت: لازمه رسیدن به توسعه پایدار در هر جامعه ای داشتن برنامه منسجم بر مبنای تحقیق و پژوهش و اولین محل برای انجام تحقیق و پژوهش دانشگاه است.

سعید کلباسی تصریح کرد: ارج نهادن و قدرانی از زحمات دانشجویان موجب افزایش انگیزه، شور و شوق در بین این افراد، گسترش جو علمی و پژوهشی جهت تبادل افکار، اطلاعات و معرفی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشجویان خواهد شد.

وی به پیشرفت روز افزون دانش و فناوری های نوین در علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هر روز شاهد یک یافته جدید یا ابداع روش تشخیصی جدید هستیم که باید دانشجویان دانشگاه ها در این راستا همگام با پیشرفت روز باشند.

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به فعالیت های حوزه آموزشی در یک سال گذشته خاطر نشان کرد: اعتباری بالغ بر 23 میلیون تومان جهت تجهیز کلاس ها، زیبا سازی ساختمان و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه هزینه شده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در آیئن با بیان اینکه زندگی بشر باید بر پایه علم و دانش استوار باشد، گفت: ایران اسلامی دارای منابع غنی از جمله دانشجویان نخبه ای است که باید با استفاده بهینه از این پتانسیل و ظرفیت ها کشور را به سمت استقلال و خودکفایی بیشتر پیشبرد.

حجت الاسلام محمدعلی تابعی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: مقام معظم رهبری جدی ترین موضع گیری ها را در چرخه علم و فناوری داشته اند و این فرصت طلایی برای کشور است که با استفاده از این رهنمودها ایده های نو را رصد کنیم و چشم اندازی را طراحی کنیم که بتوانیم رتبه های اول منطقه را کسب کنیم.

وی با اشاره به جایگاه و نقش ویژه علم در جوامع اظهار داشت: زمان بندی تاریخ نیز بر اساس اختراع خط شکل گرفته همانگونه که به دوران قبل و بعد از تاریخ نام گرفته است.

حجت الاسلام تابعی پیشرفت علم و دانش اندوزی را محور توسعه و یکی از شاخص های ارزیابی کشورها در تولید علم دانست.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ایران دارای شرایط ویژه و توانمندی های خاص در موضوعات بهداشت، درمان و پیشگیری است و تاکنون به موفقیت های چشمگیری در این زمینه دست یافته است، یادآور شد: باید موانع موجود بر سر راه پژهش دانشجویان شناسایی و رفع شود.