ایران هراسی پروژه ای شکست خورده‌ است/ ملت بت شکنی هسته ای کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در تحلیل نشستی که قرار است با حضور کشورهای عربی و اعضای گروه موسوم به 1+5 درباره فعالیتهای هسته ای کشورمان در واشنگتن برگزار شود این مسئله را نمایانگر تغییر سیاست کشورهای غربی از رویکرد تهاجی به رویکرد نیابتی ارزیابی کرد.

وی افزود: ما فکر می‌کنیم این نشستها صرفا نوعی نمایش شکست خورده در چارچوب تئاتری بی ‌روح و خشک است چرا که ارتباط بین ملتهای منطقه ما ارتباطی عمیق، فرهنگی، ‌دینی و تاریخی است و پیوند گسترده موجود نیز با این قبیل اقدامات خدشه پذیر نخواهد بود.

قشقاوی ادامه داد: اینکه برخی بخواهند با شکل دهی به چنین تحرکاتی اسب تراوای ایران هراسی را پشت دروازه ‌کشورهای منطقه قرار دهند باید بدانند که چنین اقداماتی قطعا موفق نخواهد بود چرا که امروز تهدیدات و واقعیات منطقه بر همگان روشن است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به تهدیدات بالقوه و بالفعل رژیم صهیونیستی برای منطقه خاورمیانه خواستار تشدید تلاشها جاری برای رفع محاصره‌ سریع غزه شد و تصریح کرد: اینکه عده ‌ای جمع شوند و بخواهند با خانم رایس غزل خداحافظی بخوانند قطعا اقدامی بی نتیجه خواهد بود.

وی ادامه داد: ادعاهایی هم که در مورد فعالیت‌های صلح آمیز هسته ای ایران در چنین جلساتی مطرح می شود صرفا ادعای چند کشور غربی است چرا که کشورهای عربی در مذاکرات و دیدارهایشان با ما هیچگونه نگرانی خاصی را مطرح نمی کنند چرا که به واقع نگرانی برای این مسئله وجود نداشته و ندارد.

قشقاوی در ادامه در ارتباط با مواضع اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تاخیر مجدد در زمان راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را مورد اشاره قرار داده بود گفت: البته آقای بروجردی در ادامه سخنانشان به روند سریع پیشرفت امور در بوشهر هم اشاره کرده اند. به هر حال فعالیتهای جاری در نیروگاه اتمی بوشهر اقداماتی مهم و گسترده است که طبعا برای نتیجه بخشی باید مراحل مختلفی را پشت سر بگذارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اعلام رضایت کشورمان از روند پیشرفت امور در نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: وقتی سوخت نیروگاه به ما تحویل شده طبعا مشخص است که مشکلی در اراده سیاسی تکمیل این نیروگاه وجود ندارد و البته باقی مباحث و مسائل نیز به حوزه فنی مربوط می شود.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری اخبار منتشر شده مبنی بر اعمال محدودیتهایی برای فعالیتهای ایران در عراق از سوی نیروهای انگلیسی را تائید نکرد و گفت: ما خبر موثقی در این خصوص نداریم ضمن آنکه در چنین مواردی طرف ما دولت عراق است که در حال حاضر هم رابطه‌ ای بسیار قوی بین ما وجود دارد که در همین چارچوب به زودی نخست وزیر عراق نیز به تهران سفر خواهد کرد.

قشقاوی زمان سفر مالکی به کشورمان را اواخر هفته جاری اعلام کرد و اظهار داشت: این سفر در چارچوب روابط دوجانبه تهران - بغداد انجام می شود و همانطور که می دانید ریاست شورای عالی روابط دو کشور نیز بر عهده نخست وزیر عراق و معاون اول رئیس جمهور کشورمان است و طبعا در جریان این سفر نیز گفتگوهایی در این چارچوب صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست به تشریح علل اعزام ناو جنگی کشورمان به خلیج عدن پرداخت و در این باره افزود: به دنبال تشدید نا امنی‌ها در این آب راه بین‌المللی و اقداماتی که دزدان دریایی در این منطقه انجام داده ‌اند با توجه به قطعنامه ‌های صادر شده از سوی شورای امنیت و با هدف حمایت از تردد کشتیهای تجاری ایران در خلیج عدن این اقدام صورت گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره سفر فرستاده‌ ویژه پادشاه عمان به تهران دعوت از محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس آتی شورای همکاری خلیج فارس از جانب این فرستاده را تائید نکرد و ادامه داد: این سفر در چارچوب گسترش روابط دو جانبه انجام شد و همانطور که می دانید طی روزهای آینده دوازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز برگزار می شود اما در خصوص دعوت از رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس خبری نداریم.

قشقاوی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر فروش سامانه موشکی اس 300 از طرف روسیه به کشورمان نیز تصریح کرد: هیچ گزارشی از منابع و مراجع ذی ‌ربط در این خصوص به وزارت خارجه نرسیده و ما هم در موقعیتی نیستم که تحویل این سامانه را تایید یا تکذیب کنیم.

به گزارش مهر سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد: البته در مجموع ارتباط ما با روسیه، ارتباطی همه جانبه و گسترده در زمینه ‌های مختلف سیاسی،‌ اقتصادی و نظامی است که از گذشته نیز جریان داشته است.

وی کمرنگ شدن تاثیرگذاری وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی کشورمان با توجه به حضور گسترده شورای عالی امنیت ملی از سویی و مشغولیت این وزارتخانه با کشورهای کم اهمیت آفریقایی که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود را نیز تائید نکرد و گفت: حدود و وظایف ما به طور کامل مشخص است و امروز بعد از سی ‌سال از پیروزی انقلاب اسلامی همه چیز در کشور ما نهادینه و قانونمند شده و هیچ بخشی هم تعرضی به حوزه فعالیتهای بخش دیگر ندارد.

قشقاوی افزود: وزارت خارجه هیچگاه در حوزه های مرتبط کاری اش کنار گذاشته نشده و به اعتقاد بنده به عنوان فردی که سوابق گسترده ای هم در این دستگاه دارم این وزارتخانه امروز در اوج مسوولیت‌ پذیری خود است و مانعی هم در برابر انجام وظایف آن وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت قاره آفریقا و ظرفیتهای کشورهای این حوزه جهت تعمیق مناسبات با جمهوری اسلامی ایران از تلاش تهران جهت برگزاری اجلاس سران آفریقا در کشورمان خبر داد و گفت: روابط ایران با این قاره در آینده در سطوح بالا پیگیری خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به ایجاد اداره مربوط به ایران در وزارتخارجه آمریکا واکنش نشان داد و یادآور شد: آنجه در این چارچوب اهمیت می یابد این است که آیا در پی این اقدام تغییری هم در سیاستهای منطقه‌ ای آمریکا ایجاد خواهد شد یا خیر؟ بدون شک قرار باشد همان روال سابق در این خصوص تکرار شود این تغییرات هیچ تاثیری بر روابط واشنگتن با تهران یا سایر کشورهای منطقه نخواهد داشت.

قشقاوی مواضع اخیر کاندولیزا رایس درباره ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران را نیز متناقض دانست و گفت: شاید چون ایشان در حال خداحافظی از سمتشان هستند هرجی برایشان نباشد!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره آنچه یکی از خبرنگاران فعالیت‌های جاسوسی شبکه‌ BBC در ایران و حمایت سفارت انگلیس در تهران از آن می خواند اظهار داشت: طبعا هر یک از ارگانهای کشور وظایف خاص خود را داشته و بحث رسانه‌ های خارجی نیز حوزه فعالیت وزارت ارشاد و دیگر نهادهای ذی‌ ربط است.

وی افزود: قطعا هرگاه گزارش مکتوبی درباره چنین مسائلی به وزارت خارجه ارسال شود اقدامات لازم از سوی دستگاه دیپلماسی کشور انجام خواهد شد ولی فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی حوزه‌ ذاتی کار ما نیست و بر عهده نهادهای دیگر است هر چند که طبعا در این خصوص همگرایی های لازم وجود دارد.

قشقاوی با اشاره به رفتار انگلیسیها و رصد این رفتار گفت: وقتی این رفتار را رصد می‌کنیم سوالات و ابهامات فراوانی را در ارتباط با ایران مشاهده می‌کنیم. این مسئله در مماشات با تروریسم و بحث به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ما مشهود است. ملت ایران در یک بت‌شکنی هسته ای توانست به قله‌های دانش دست یابد که این مساله باید به رسمیت شناخته شود.

وی درباره توقیف یک مرکز خیریه در آرژانتین نیز گفت: این مرکز با بیش از 20 سال سابقه انجام فعالیت‌های خیریه از دست مسلمانان مصادره و به یهودیان سپرده شده که به نظر می رسد در چنین مواردی آرژانتینیها باید تبعیضات را از بین ببرند.

سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با بازداشت رئیس بنیاد علوی در آمریکا هم اظهار داشت: این مسئله نیز در راستای سیاستهای ایران هراسی آمریکا شکل گرفته و گویا آمریکایی‌ها قصد دارند با این کار ایران‌هراسی را به ایرانیان هراسی تبدیل کنند در حالی که فعالیت‌های این بنیاد کاملا شفاف بوده و مسائل مطرح شده در این خصوص نیز صرفا جنگ روانی است.

قشقاوی در خصوص آنچه یکی از خبرنگاران پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران می خواند نیز تاکید کرد: البته شایسته است که در این باره مقامات قضایی پاسخ لازم را بدهند چرا که این مسئله مربوط به مسائل سیاست خارجی نمی شود.

وی ادامه داد: در این خصوص آنچه از اخبار دستگیر من شده این است که اولا اعضای این کانون پروانه کار نداشته اند و این اقدام نیز با تذکرات قبلی و با حکم مراجع قضایی صورت گرفته تا آنها به دنبال کسب مجوز لازم باشند. طبعا‌ وقتی یک بقالی برای کسب نیاز به جواز دارد این کانون هم که از سال 79 تا کنون بدون مجوز فعالیت کرده باید در پی دریافت مجوز لازم باشد. هر چند که در کشورهای غربی اجازه چنین فعالیتهایی به هیچ وجه داده نمی ‌شود اما در این خصوص در واقع شاهد سعه صدر جمهوری اسلامی بوده ایم.

سخنگوی وزارت خارجه از پیگیری اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری یک زن و شوهر در آمریکا به اتهام ارتباط با ایران نیز خبر داد.

قشقاوی در خصوص درخواست بغداد برای دخالت مستقیم در مسئله هسته ای کشورمان نیز موضوع کنسرسیوم را حوزه ای مناسب برای این مسئله دانست و تصریح کرد: غنی سازی اورانیوم حق ماست و در چارچوب صلح‌ آمیز آن را ادامه می‌دهیم و مسائل نظامی هم در دکترین هسته ای ما جایی ندارد.