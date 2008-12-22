آغاز فعالیت 78 اکیپ برف روبی در کردستان

محمد صادق وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از روز گذشته 78 اکیپ برف روبی این اداره کل در محل راهدراخانه های استان و نقاط صعب العبور مستقر و آماده خدمت رسانی به مردم و مسافران می باشند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت کوهستانی بودن کردستان در صورت بارش برف عبور و مرور خودروها با مشکل مواجه می شود که اکیپ های راه و ترابری با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و جمعیت هلال احمر استان تمامی تلاش خود را برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مسافرین به کار خواهند بست.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان افزود: هم اکنون در جاده های اصلی استان نیز 17 راهدارخانه فعال هستند که این راهدارخانه ها در گردنه ها و نقاط صعب العبور قرار گرفته اند.

وجدی در ادامه با اشاره به طرح ویژه اداره کل راه و ترابری استان کردستان برای برف روبی جاده های روستای عنوان کرد: خوشخبتانه در حال حاضر بیش از 50 دستگاه تراکتور از طریق تسهیلات با بهره پائین در اختیار روستائیان قرار گرفته و این تراکتورها مجهز به امکانات برف روبی بوده و شبانه روز در روستا مستقر می باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با مسئولین شرکت تراکتورسازی کردستان و بانک های استان قرار است تعداد این تراکتورها که از آنها به عنوان برف روب نیز استفاده می شود تا ماه آینده به 90 دستگاه افزایش یابد که در این صورت علاوه بر روستای هدف روستاهای اطراف نیز می توانند از این امکان بهره مند شوند.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان در پایان گفت: وضعیت راه های ارتباطی استان در حال حاضر بسیار خوب بوده و تردد وسایل نقلیه بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است.