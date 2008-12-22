مبلغان دینی مطالب دینی را با زبان روز بیان و تفسیر کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علماء ظهر دوشنبه در گردهمایی ائمه جماعات مساجد شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس فرمایشات خداوند در قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) ، آنچه که مردم را از گناه مصون می دارد پی بردن به اصل دین و لمس آن می باشد.

وی افزود: وظیفه مبلغین هدایت مردم برای دستیابی به اصل دین بوده تا از این طریق بتوان بر هجمه هایی که از طرف شیطان به انسان وارد می شود مقابله کرد.

آیت الله علماء با اشاره به نقش ائمه جماعت مساجد درترویج دین گفت: ائمه جماعات مساجد باید بیشتر از گذشته به قشر دانشجو، دانش آموز و جوان جامعه نزدیک شوند، زیرا اگر با آنها انس فکری بگیرند می توانند در ترویج دین به روحانیون کمک کنند.

وی یاد آور شد: امروز روز سرمایه گذاری برای تربیت جوان بوده واگر جوانان درست تعلیم داده شوند حداقل خود را حفظ کرده و برتربیت سایر اقشار هم تاثیر می گذارند.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: نسل جوان دانشگاهی و دبیرستانی ما ذاتاً خوب بوده و این ما هستیم که باید ببینیم چقدر برروی آنها کار کرده و برای رسیدن به نقطه عالی به چه برنامه ای نیاز داریم.

آیت الله علماء در ادامه به نقش برنامه های فرهنگی در مساجد اشاره کرد وافزود: باید جوانان را تحت پوشش برنامه های فرهنگی مساجد قرار داده و به آنها شخصیت دینی بدهیم تا در صورت مواجه با محیط های بزرگتر و فرهنگ بیگانه خود را نباخته و تسلیم آنها نشود.

وی تاکید کرد: مبلغین برای تزریق روح امیدواری به جامعه باید به مردم خوراک دینی بدهند ، زیرا دین اسلام نشاط آور و امیدوار کننده بوده و اگر جوهره دین را درست نگاه کنیم ما را امیدوار می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: انسان بدون تکیه گاه و تعالیم درست اعتقادی فردی بدون نشاط بوده و این انسان نمی تواند نیروی خلاقه خود را در جهت درست شکوفا کرده و در خدمت جامعه قرار دهد .

در ادامه این گردهمایی حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تبریک سالروز مباهله پنج تن آل عباء گفت : روز 24 ذی الحجه ایام مباهله بوده که یکی از اسناد افتخار آفرین اهل بیت (ع) است و ما به عنوان امام جماعت مسجد وظیفه داریم که موضوع سخنرانی خود را در این ایام به این مسئله اختصاص دهیم.

وی با اشاره به اهداف این گردهمایی تاکید کرد: ائمه جماعات مساجد مسئولیت بسیار سخت رهبری و هماهنگی فعالین در مسجد را به عهده داشته و باید هیأت امناء،‌کانون فرهنگی، هیأت مذهبی ،‌ پایگاه بسیج و... را با هم متحد کند.

قبادی تصریح کرد: ائمه جماعت شان رهبری، نظارت ، هدایت گسترده و ارشاد گر را در مسجد داشته واگر رهبری ، درایت ، مدیریت وسعه صدر نداشته باشند متولیان مسجد به مشکل برمی خورند.

وی با اشاره به برخی مشکلات ائمه جماعت مساجد گفت: ما از مشکلات ائمه جماعت آگاه بوده و با رایزنی با متولیان امر درصدد رفع آنها می باشیم ولی برای اینکه بیشتر از وضع هم دیگر آگاه شده و درد دلهای آنها را از زبان خودشان بشنویم در نظر داریم اینگونه جلسات را به طور مرتب در یکی از مساجد شهر کرمانشاه برگزار کرده و به تبادل نظر و تجربه بپردازیم.

گردهمایی ائمه جماعات مساجد شهرستان کرمانشاه برای اولین بار در سال جاری توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد به صورت مرتب هر ماه یک بار یک گردهمایی با حضور تمامی ائمه جماعت مساجد شهر کرمانشاه برگزارشود.