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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۳

دامنه فعالیت روحانیون در مدارس و دانشگاهها توسعه یابد

دامنه فعالیت روحانیون در مدارس و دانشگاهها توسعه یابد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: روحانیون شبکه خدمت گزاری برای انقلاب بوده که باید دامنه فعالیت این قشر در مدارس و دانشگاه ها توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سیدصابر جباری پیش از ظهر دوشنبه در همایش جامعه روحانیت بهشهر با مقدس خواندن لباس روحانیت، خواستار نگه داشتن حرمت و جایگاه اصیل این لباس در جامعه شد.

وی افزود: روحانیون در همه حال باید مدافع حقوق عمومی جامعه بوده و در جهت خیر خواهی مردم تلاش وافر داشته باشند.

امام جمعه بهشهر با اشاره به گسترش دامنه فعالیت غرب در بحث تهاجم فرهنگی تصریح کرد: روحانیون باید دامنه فعالیت های خود را در مدارس، دانشگاهها و ادارات افزایش دهند و با هوشیاری از عواقب تکان دهنده این هجمه ها جلوگیری نمایند.

جباری بابیان این‌که روحانیون به عنوان امین مردم باید در پالایش خود نظر ویژه نمایند، افزود: این قشر تاثیر گذار جامعه باید از گرفتار شدن در خسران مادی، معنوی، اجتماعی وخدماتی جلوگیری کرده و با مراقبت از نفس خود الگوی مناسبی برای جامعه باشند.

وی خاطر نشان ساخت: روحانیت باید موضوعات مرتبط با دقت وارد شده و ازاشتباهات و مشکلات احتمالی در این بخش جلوگیری کرده و صادقانه خدمت کند تا مفید واقع شود.

حجت الاسلام ناصر شکریان ، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این همایش با تاکید بر تشکیل جامعه روحانیت در شهرستان ها گفت: این شورا در حال حاضر برای مدت سه ماه انتخاب می شود که بعد از گذشت این دوره،  شورای سه ساله برای انجام برخی امور تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 804243

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