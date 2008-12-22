دامنه فعالیت روحانیون در مدارس و دانشگاهها توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سیدصابر جباری پیش از ظهر دوشنبه در همایش جامعه روحانیت بهشهر با مقدس خواندن لباس روحانیت، خواستار نگه داشتن حرمت و جایگاه اصیل این لباس در جامعه شد.

وی افزود: روحانیون در همه حال باید مدافع حقوق عمومی جامعه بوده و در جهت خیر خواهی مردم تلاش وافر داشته باشند.

امام جمعه بهشهر با اشاره به گسترش دامنه فعالیت غرب در بحث تهاجم فرهنگی تصریح کرد: روحانیون باید دامنه فعالیت های خود را در مدارس، دانشگاهها و ادارات افزایش دهند و با هوشیاری از عواقب تکان دهنده این هجمه ها جلوگیری نمایند.

جباری بابیان این‌که روحانیون به عنوان امین مردم باید در پالایش خود نظر ویژه نمایند، افزود: این قشر تاثیر گذار جامعه باید از گرفتار شدن در خسران مادی، معنوی، اجتماعی وخدماتی جلوگیری کرده و با مراقبت از نفس خود الگوی مناسبی برای جامعه باشند.

وی خاطر نشان ساخت: روحانیت باید موضوعات مرتبط با دقت وارد شده و ازاشتباهات و مشکلات احتمالی در این بخش جلوگیری کرده و صادقانه خدمت کند تا مفید واقع شود.

حجت الاسلام ناصر شکریان ، مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز در این همایش با تاکید بر تشکیل جامعه روحانیت در شهرستان ها گفت: این شورا در حال حاضر برای مدت سه ماه انتخاب می شود که بعد از گذشت این دوره، شورای سه ساله برای انجام برخی امور تشکیل خواهد شد.