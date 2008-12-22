بدنه شورای شهر اردبیل باید تقویت شود

سالار شاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: تقویت بدنه شورای شهر اردبیل باید با جذب مشاوران فنی، کارشناسان با تجربه و متخصصان خبره شهری صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه وجود صاحب نظران و مشاروان فنی در تصمیم گیریهای شورا سودمند و در حل مشکلات شهری گره گشا خواهد بود، تاکید کرد: باید به اصل و فلسفه تشکیل شوراها که مشورت جمعی در تصمیم گیریهای کلان شهری مبنای آن میباشد پایبند بود.
عضو شورای شهر اردبیل ابراز داشت: متاسفانه تاکنون با این طرح و پیشنهاد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجموعه شورا مخالفت شده که امیدواریم اعضای مخالف در این ارتباط تجدید نظر نمایند.
شاکر در ادامه با انتقاد از برخی دستگاههای اجرایی که به مواضع شورای شهر اردبیل بیتفاوت هستند، تصریح کرد: ورود به مباحث جزئی و دور شدن از مباحث و مشکلات اصلی مردم به جایگاه واقعی شورا خدشه وارد میکند.
وی خاطر نشان کرد: عملکرد شورای شهر اردبیل به ویژه در بخشهای عمرانی، مشارکتهای مردمی و اجرای پروژههای بزرگ نشانگر کلان نگر بودن شورا داشته و مجموعه شورا و شهرداری به این دیدگاه تاکید مینماید.
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