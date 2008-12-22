به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم فانتزی انگلیسیزبان D-War که در آمریکا با نام "جنگهای اژدهایی" به نمایش درآمد، داستان دو ارتش به رهبری اژدهاست که نبرد بین خود را به لس آنجلس میکشانند. در این بین وابستگی تاریخی یک زن جوان بیمار و یک گزارشگر تنها چیزی است که میتواند آرامش را بار دیگر به زمین بازگرداند.
پوستر فیلم "جنگهای اژدهایی"
جیسن بر، آماندا بروکس و رابرت فورستر بازیگران این فیلم کرهای هستند که بخشی از آن در لس آنجلس تولید شد. "جنگهای اژدهایی" با بودجه 32 میلیون دلاری ساخته شد و از سپتامبر 2007 به نمایش درآمد. این فیلم در آمریکا 11 میلیون دلار و در سطح بینالمللی 58 میلیون دلار فروخت، ضمن اینکه پرفروشترین فیلم سال 2007 کره جنوبی بود.
"نبرد اژدها" به صورت تکسانس با صدای اصلی و زیرنویس فارسی در سینما جوان به نمایش درمیآید. سینما جوان که چندی قبل به بهرهبرداری رسید، از استانداردترین سینماها از لحاظ تصویر و صدا و امکانات رفاهی است که با حمایت موسسه سینما شهر به همت مجتمع فرهنگی ورزشی شهید چمران بازسازی شده است.
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