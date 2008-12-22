تولید اولین تراشه رایانه ای شفاف در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، تولید تلفن همراه، آی پاد و حافظه های قابل حمل شفاف احتمالهای شگفت انگیزی در دنیای تکنولوژی هستند که پس از خلق اولین تراشه رایانه ای شفاف جهان، قابل پیش بینی خواهند بود.

تاکنون تولید ترانزیستوهای شفاف امری غیرممکن نبوده است اما این تجهیزات تاکنون تنها در حد تولید صرف بوده و در تراشه های رایانه ای مورد استفاده قرار نگرفته بودند.

محققان موسسه KAIST در کشور کره موفق شدند با ذخیره اطلاعات با استفاده از تغییر مقاومت در یک صفحه اکسید فلزی، اطلاعات دیجیتالی را به ثبت برسانند. تکنولوژی که با نام RAM مقاومتی شناخته می شود.

این محققان از یک لایه شفاف از صفحه اکسید زینک به عنوان لایه ثبت کننده استفاده کرده و آن را به الکترودهای شفاف و باریک اکسید ایندیوم متصل کرده و موفق به تولید اولین حافظه رایانه ای شفاف شدند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این تراشه رایانه ای به لام های آزمایشگاهی شباهت داشته و محققان بر این باورند تا 4 سال آینده استفاده تجاری از این محصولات شگفت انگیز ممکن نخواهد بود.