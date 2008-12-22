مبلغان حوزه علمیه قم به مازندران اعزام می شوند

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف وامور خیریه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، اعزام روحانی و مبلغ را به نقاط محروم استان ضروری خواند .

حجت الاسلام قربانعلی عسگری اظهار داشت: این اداره کل حدود 50 نفر از روحانیون مبلغ را در دهه اول ماه محرم از قم به نقاط محروم شهری و روستایی استان اعزام خواهد کرد.

وی تبلیغ امور دینی، سخنرانی پیرامون نهضت عاشورا و نهادینه کردن این فرهنگ در میان مردم، اقامه نمازو برگزاری برنامه های دینی و فرهنگی را از مهمترین وظایف روحانیون اعزامی به مناطق محروم استان مازندران عنوان کرد.

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به نقش روحانیون در نهادینه کردن فرهنگ وقف در جامعه، از سخنرانی روحانیون مبلغ پیرامون فرهنگ وقف در دهه اول ماه محرم در میان مردم نیزخبرداد.

عسگری با بیان اینکه اعزام روحانی بر اساس اعلام نیاز ادارات تابع اوقاف در شهرستان ها صورت خواهد گرفت تصریح کرد: این روحانیون مبلغ اعزامی در خانه های عالم و مسکن های روستایی که شوراهای محل تامین می کنند اسکان خواهند یافت.



وی با بیان اینکه اولین اعزام روحانیون مبلغ از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران در ایام فاطمیه صورت گرفت اضافه کرد: در ماه مبارک رمضان امسال نیز حدود 40 روحانی مبلغ برای امرتبلیغ به نقاط مختلف استان اعزام شدند.

مسئول فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین از هماهنگی های لازم با دیگر مراکز اعزام مبلغ به روستاها برای جلوگیری از موازی کاری در این بخش خبرداد.