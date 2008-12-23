سه میلیون و 300 هزار تن سیلو در کشور ساخته می شود

اصغر شریفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر 3 میلیون و 300 هزار تن سیلو در کشور در مرحله ساخت و ساز قرار دارد که بیش از یک میلیون 400 هزار تن از آن توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد.

وی ادامه داد: از سال 84 تا کنون بیش از 10 میلیون تن به فضای ذخیره سازی گندم در کشور افزوده شده است که این رقم در مقایسه با سال های گذشته از افزایش چندین برابری برخوردار است.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد: یک و نیم میلیون تن از میزان سیلوی ساخته شده در طول سه سال گذشته در کشور سهم بخش خصوصی بوده که این مهم نشان از افزایش مشارکت های فعال مردمی در توسعه بخش کشاورزی است.

شریفیان خاطرنشان کرد: تمامی سیلوهای ساخته شده و پروژه های هم که هم اکنون در مرحله ساخت قرار دارند فلزی بوده و به همین دلیل زمان عمر مفید نگهداری گندم را افزایش و از میزان ضایعات این نعمت خدادادی نیز کاسته خواهد شد.

وی افزود: کلیه پروژه های سیلو سازی کشور هم اکنون بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تمامی آنها تا پایان سال 88 به بهره برداری کامل خواهند رسید.

عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران یادآور شد: میزان مصرف گندم در کشور ما دو برابر سایر نقاط جهان است که باید با توجه به خشکسالی امسال در زمینه سرانه مصرف گندم در کشور با برنامه های مختلف فرهنگ سازی نمائیم.