نمایش هشت مستند عراقی در جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد با توجه به بحران‌های چند سال اخیر عراق که به نوعی دنیا را تحت تاثیر قرار داده، بخشی از جشنواره فیلم فجر امسال به مرور آثار فیلمسازان عراقی اختصاص یافته است.

در این بخش مستندهای "دکتر نبیل" احمد جبار، "عزیمت" بهرام الذهیری، "بگذار نمایش شروع شود" هافیر طالب، "عمر دوست من است" مناف شاکر، "بیرون از قاب" نیزار النادوی، "کافه شباندر" عماد علی، "اقامت" مناف شاکر و "بیگانه در سرزمین خویش‌ها" حسنیان الهانی روی پرده می‌رود.

بخش مرور سینمای مستند عراق از زیرمجموعه بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر است که غیر رقابتی برگزار می‌شود. بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن‌ماه در تهران برپا خواهد شد.