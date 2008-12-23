زنان سینمارو در گیشه سال 2008 حرف اول را زدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فروش تقریبا 16 میلیارد دلاری فیلم‌ها در سال 2008 بازار بین‌المللی نکته‌ای است که برای هالیوود اهمیت بسیار دارد، هرچند استودیوها متوجه تغییرات این بازار شده‌اند.

این تغییرات می‌تواند باعث تغییر استراتژی‌ استودیوها در توزیع فیلم‌ها همین طور اولویت‌های آنها در تولید شود. کاهش میزان افزایش جمعیت تنها یکی از عواملی است که روی سینماروها در سطح بین‌المللی و اینکه چه‌قدر به سینما می روند و چه فیلم‌هایی را می‌بینند، تاثیر می‌گذارد.





موفقیت "ماما میا!" در سطح بین‌المللی توان تماشاگران زن را نشان داد

* آلمان، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و کره جنوبی با کاهش جدی افزایش جمعیت روبرو شده‌اند و کشورهای اروپای شرقی و روسیه نیز شاهد این کاهش هستند. در این کشورها هر سال تعداد سینماروهایی که وارد طیف تماشاگران نوجوان و جوان می‌شوند کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه بسیاری از نوجوانان و جوانان بجای رفتن به سینما ترجیح می‌دهند فیلم‌ها را از اینترنت دریافت و ذخیره کنند.

* با توجه به این مسئله می‌توان گفت بزرگسالان، بیشتر به سینما رفتن گرایش دارند. افراد 40 ساله و مسن‌تر بیشتر از بچه‌های خود به سینما می‌روند که این مسئله در کشورهای مختلف از استرالیا گرفته تا فرانسه اهمیت فزاینده پیدا کرده است.

* به گواه موفقیت فیلم‌هایی مانند "شیطان پرادا می‌پوشد"، "جنسیت و شهر" و "ماما میا!"، تماشاگران زن بیش از پیش در موفقیت فیلم‌ها در کشورهایی مانند بریتانیا تاثیرگذار بوده‌اند.

* هالیوود متوجه این نکته شد که برای تاثیرگذاری بیشتر بر تماشاگران جوان به ستاره‌های جوانتر نیاز دارد. تماشاگران جوان در آسیا و بسیاری از کشورهای دیگر فیلم‌های داخلی را به فیلم‌های خارجی ترجیح دادند که یکی از دلایل آن حضور ستاره‌های همسن و سال خودشان در این فیلم‌ها بود.

بیشتر ستاره‌های موفق هالیوود بالای 40 سال هستند: ویل اسمیت، کیانو ریوز، تام هنکس و تام هنکس (برای نوجوانان ژاپنی بسیار دردناک است بدانند ستاره مورد علاقه‌شان، جانی دپ 45 ساله است.)

ضمن اینکه استودیوهای هالیوود از یک دهه پیش و موفقیت جهانی لئوناردو دی کاپریو با فیلم "تایتانیک" نتوانسته‌اند یک ستاره بین‌المللی دیگر معرفی کنند.

* تماشاگران زن در ژاپن همیشه حدود 80 درصد سینماروها را تشکل داده‌اند، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که موفقیت فیلم‌های هالیوودی در این کشور به شکلی فزاینده تحت تاثیر مردان بین 20 تا 60 سال است. مردان 50 سال به بالا حدود 12 درصد تماشاگران فیلم "ترانسفورماتورها" را تشکیل دادند.

مردان بزرگسال در ژاپن از فیلم‌های آشنا مانند "ایندیانا جونز"، "جان سخت" استقبال می‌کنند، اما کمتر به دیدن فیلم‌هایی مانند "شوالیه تاریکی" و "آیرون من" علاقه نشان می‌دهند.

* با وجود کاهش میزان افزایش جمعیت در آمریکای لاتین، کارتون‌ها و فیلم‌های خانوادگی در سینماهای چندسالنه مدرن تماشاگران بیشتر دارند و خیلی‌ها در این منطقه ترجیح می‌دهند گروهی به سینما بروند.

در مقابل سینماروهای بازارهای در حال رشد مانند لیتوانی، چین، مالزی، روسیه و سنگاپور را بیشتر قشر نوجوان و جوان تشکیل می‌دهند که تماشای فیلم‌ها در سینما برای آنها تجربه‌ای جدید است.

11 فیلم تا جمعه پیش در بازار خارج از آمریکا بیش از 200 میلیون دلار فروش داشتند که به ترتیب عبارتند از "ایندیانا جونز 4"، "شوالیه تاریکی"، "ماما میا!"، "کنگ فو پاندا"، "هنکاک"، "مایه آرامش"، "مومیایی 3"، "وقایع‌نگاری نارنیا 2"، "وال - ای"، آیرون من" و "جنسیت و شهر".

این هفته نیز فیلم انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" به باشگاه 200 میلیون دلاری‌های سال 2008 اضافه شد. توان آماری بازار بین‌المللی بخصوص از آن جهت اهمیت دارد که فیلم‌های موفق امسال به ظاهر با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. نمونه آن دو فیلم "کنگ فو پاندا" و "ماما میا!" است که هر یک بیش از 400 میلیون دلار فروش داشتند.

انیمیشن "کنگ فو پاندا" با عملکرد بسیار موفق خود در تمام بازارها و جذب خانواده‌ها، از ظهور یک مجموعه سینمایی جدید خبر داد. این فیلم بخصوص در بازارهای در حال رشد موفق بود که نمونه آن فروش 28 میلیون دلاری در کره جنوبی، 26 میلیون دلاری در چین و 20 میلیون دلاری در روسیه است.

در مقابل، موزیکال "ماما میا!" با بازی مریل استریپ و پیرس برازنان با فروش 132 میلیون دلاری در بریتانیا و شکستن رکورد "تایتانیک" در این کشور، توان تماشاگران زن را نشان داد.

این توان در بازارهای ثانوی نیز چشمگیر بود: سوئد با 24 میلیون دلار، نروژ با 13 میلیون دلار، سوئیس، لهستان، اتریش و هلند همه با بیش از هفت میلیون دلار، پرتغال و دانمارک هر یک با پنج میلیون دلار و جمهوری چک با 5/3 میلیون دلار.

در همین حال فیلم فانتزی "قطب‌نمای طلایی" با بازی دانیل کریگ و نیکول کیدمن نشان داد بازار بین‌المللی می‌تواند یک فیلم خانوادگی نه چندان موفق را نجات بدهد. در این مورد، فیلمی که در خود آمریکا تنها 70 میلیون دلار فروخت در بازار بین‌المللی 302 میلیون دلار به دست آورد.