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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

"در حوالی اتوبان" به میدان فردوسی رسید

"در حوالی اتوبان" به میدان فردوسی رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی "در حوالی اتوبان" به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه‌کنندگی غلامرضا موسوی در لوکیشنی در میدان فردوسی ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم با نام قبلی "پریشانی" تا فردا در این لوکیشن ادامه دارد. پیشتر قرار بود مجید نیامراد طراحی صحنه و لباس "در حوالی اتوبان" را بر عهده بگیرد، اما با جدایی وی، خود کارگردان این مسئولیت را عهده‌دار شد.

فیلمنامه سعید نعمت‌الله داستان زوجی جوان است که زندگی آنها با ورود زنی میانسال بحرانی می‌شود. گلچهره سجادیه، شهاب حسینی، نورا هاشمی، ملیحه نیکجومند، افسانه چهره‌آزاد، بهناز جعفری، سپیده علایی و افشین سنگچاپ در فیلم بازی کرده‌اند.

گروه تولید پروژه "در حوالی اتوبان" امیدوارند فیلم در جشنواره امسال اکران شود. سایر عوامل عبارتند از مجری طرح: طهورا ابوالقاسمی، فیلمبردار: مرتضی غفوری، صدابردار: امین میرشکاری، طراح گریم: اعظم بیات و روابط عمومی: افشین رضایی.

کد مطلب 804262

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