پرونده نویسنده روسی در "گلستانه"

به گزارش خبرنگار مهر، گلستانه این بار بخش پرونده‌اش را به "آندری گلاسیموف" داستان‌نویس روس و برنده جوایزی مانند "آپولون گریگوریف" و "بلکین" اختصاص داده و با انتشار گفتگویی که در آن گلاسمیوف خود را به شدت متاثر از شاعر ایرانی خیام عنوان کرده وی را به جامعه ایران معرفی کرده است.

این نشریه فرهنگی هنری همچنین گزارشی از میزگرد "هنر، آموزش و اعتلای فرهنگ" که با حضور مژگان والی‌پور، آریا شکوهی اقبال و الهه جواهری اعضای هیئت موسسه فرهنگی هنری ماه مهر برگزار شد منتشر کرده است.

داستانها، اشعار و مقالاتی از ریچل ویل، جین ولنتاین، ادیپ جان سئور، آنتون چخوف، بروس هالند راجرز، دوریس لسینگ و لوکلزیو از دیگر مطالب این نشریه است.

این شماره از گلستانه در 100 صفحه منتشر شده است.