تمرکز آموزش پزشکی عمومی در بیمارستانهای موفق آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی در نشست سراسری معاونین آموزشی پزشکی عمومی دانشکده های پزشکی کشور با اشاره به اهمیت پزشکان عمومی در جامعه پزشکی افزود: نیازی نیست همه بیمارستانها را برای آموزش پزشکی عمومی در نظر گرفت بلکه با انجام فرآیند تجمیع، چند بیمارستان موفق در امر آموزش پزشکی عمومی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: در این صورت است که به جای استفاده از کارورز در امر درمان، کارورزان به طور مستقیم از آموزش بهره خواهند برد.

عین اللهی با اشاره به جمعیت پزشکان عمومی ایران یادآور شد: تعداد پزشکان عمومی ایران سه برابر و نیم متخصصان است و با توجه به نقش اساسی پزشکان عمومی در ارتقای سلامت باید ضمن برنامه ریزی مناسب از این ظرفیت بهره برداری کرد.

وی گفت: در آموزش پزشکی عمومی در مقطعی مباحث تئوری و در مقطعی مباحث عملی مورد توجه بود در حالی که این رویکرد باید متوازن باشد و به سمتی حرکت کند که درسها با هم ارتباط داشته باشد. در واقع در آموزش علوم پایه باید به سوی آموزش علوم پایه کارآمد حرکت کرده و از آموزش تئوری صرف پرهیز کرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: در سطح دانشگاهها باید برای کارورزان برنامه مشخص داشت و هر کارورزی که از بخش خارج می شود باید مهارتهای لازم را کسب کرده باشد که برگزاری آزمون پایان دوره کارورزی یکی از راه حلهای اساسی این کار است.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای آموزش پزشکی در دو سال اخیر ارتقا یافته و همانطور که در آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی به آموزش تاکید فراوان شده، پژوهش در کنار آموزش دارای اهمیت خواهد بود.