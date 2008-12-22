رامسر جزو پنج شهر برتر سوادآموزی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینی ظهر دوشنبه در جمع آموزشیاران شهرستان افزود: اکنون 90 درصد جمعیت این شهرستان باسواد هستند و جشن پایان بیسوادی در 70 روستای این منطقه انجام شد.

وی اظهار داشت: جشن شکرگزاری و پایان بیسوادی افراد زیر 50 سال در بیست روستای منطقه نیز امسال برگزار می شود.

ابوالحسن آقاجانکردی، سرپرست فرمانداری رامسر نیز گفت: برای ریشه کنی بی سوادی همکاری همه جانبه بخش های مختلف نیاز است.

وی اظهار داشت: نهضت سوادآموزی از اقدامات و یادگار ارزشمند حضرت امام بوده که در رفع مشکلات جامعه نقش اساسی ایفاء می کند.

حجت الاسلام عبدالرحمن باقرزاده، امام جمعه شهرستان رامسر نیز سوادآموزی را رکن توسعه جامعه و دلیل اقتدار آن برشمرد.

وی ریشه برخی خرافات در جامعه را ناشی از بیسوادی دانست.

شهرستان رامسر 70 هزار نفر جمعیت دارد.