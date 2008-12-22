دادستان کشور خواستار رسیدگی به موضوع فروش خانه شیخ بهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه مرکزی کنگره بزرگداشت شیخ بهاء الدین عاملی با ارسال نامه ای به خبرگزاریها اعلام کرد : به منظور از جلوگیری از فروش خانه شیخ بهایی توسط دبیرخانه کنگره درخواستهایی به مراکز ذیربط ارسال شده و توسط حجت الاسلام دری نجف آبادی ریاست این کنگره نیز مکاتبات و مذاکرات لازم صورت گرفته شده است.

مالک خانه تاریخی شیخ بهایی که به ثبت ملی نیز رسیده است چندی پیش گفته بود به دلیل بی توجهی و عدم همکاری ارگانها و مسئولان سازمان میراث فرهنگی در مرمت، حفاظت و نگهداری این بنای تاریخی قصد فروش آن را دارد.

جلالی به خبرنگار مهر گفته بود هیچ کمک مالی و اعتباری برای مرمت و حفاظت از خانه شیخ بهایی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمی خواهیم و نخواسته ایم و تنها درخواست ما این است که این خانه تاریخی به موزه تبدیل شود و پس از فروش سازمان میراث فرهنگی از تغییر کاربری آن برای امور تجاری جلوگیری کند.

مالک خانه شیخ بهایی درحالی قصد فروش این خانه تاریخی را دارد که قرار است در چهارمین روز دی ماه کنگره ای به منظور بزرگداشت این چهره مشهور فلسفه اسلامی و از دانشمندان برجسته ایرانی در مشهد با حضور صدها تن از اندیشمندان ایران و خارجی جهان اسلام برگزار شود.