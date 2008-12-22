بررسی تعطیلی مدارس پایتخت در جلسه کمیته آلودگی هوا

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دراین باره به خبرنگار مهر گفت: وضعیت آلودگی هوا در تهران امروز در وضعیت اضطراری نیست، اما سازمان هواشناسی اعلام کرده که به دلیل پایدار بودن وضعیت هوا در روزهای آینده قطعا آلودگی هوا تشدید خواهد شد که در این صورت امکان تعطیلی مدارس وجود خواهد داشت.

یوسف رشیدی ادامه داد: هم اکنون میزان آلاینده های موجود در جو بالا است ولی هنوز به مرز هشدار نرسیده است.

استاندار تهران نیز امروز در جمع خبرنگاران گفت: کمیته تعیین وضعیت اضطرار شهر تهران امروز بعد از ظهر تشکیل می شود و بررسیهای خود از وضعیت آلودگی هوا را اعلام می کند و ما با توجه به آن تصمیمگیری می کنیم.

همچنین مدیرکل پیش بینی هوای سازمان هواشناسی کشور نیز در این باره گفت: در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه با توجه به پیش بینی تداوم پایداری هوا، چگالی آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه در کلانشهر تهران روند افزایشی خواهد داشت.

پرویز رضازاده افزود: از شهروندان تهرانی می خواهیم که از تردد غیر ضروری در سطح شهر طی این مدت خودداری کند.

اما مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران درباره تعطیلی مدارس به خبرنگار مهر گفت: هنوز استانداری در این باره هیچ اطلاعیه ای به ما صادر نکرده است و به محض اینکه اعلام کنند مدارس را تعطیل می کنیم.