به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کانون کارگردانان سینمای ایران در هفته اول آبان امسال در حالی که یکسال و سه ماه از حضور مجید شاهحسینی در سمت مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی میگذشت، با صدور بیانیهای اعتراض خود را به عملکرد فارابی و مدیران آن اعلام کردند.
کارگردانان در بیانیه خود گفته بودند ارتباط با مدیر عامل فارابی دشوار است، در حالی که او به دلیل جایگاه شغلی و حرفهای خود موظف است در ارتباط نزدیک با سینماگران باشد و امور آنان را پیگیری کند. حتی در بخشی از این اعتراضها آمده بود وجود چنین نهادی با توجه به نوع عملکردش در حال حاضر موضوعیت ندارد.
مراسم سال گذشته تودیع رضاداد و معارفه شاهحسینی
این اعتراض با واکنش سریع فارابی مواجه شد و آنها در پاسخ اعلام کردند عملکرد فارابی در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر دیده خواهد شد. البته به فاصلهای کوتاه مدیران فارابی برای آنکه نشان دهند گفتههای کارگردانان مصداق ندارد، اقدام به ارائه آمار تولید فیلمها کردند. هر چند با این اقدامها هم موج اعتراضها فروننشست.
اعضای شورای عالی تهیهکنندگان نیز در ادامه اقدام کانون کارگردانان وارد عرصه شدند و در بیانیهای به این نکته اشاره کردند که از ابتدای اردیبهشتماه دیداری با مدیریت فارابی نداشتهاند و پیگیریهای دبیرخانه شورای عالی برای برگزاری نشستهای مختلف به نتیجه نرسیده است.
زمانی که دو صنف تاثیرگذار و پراهمیت خانه سینما وارد میدان شدند و نسبت به عملکرد بازوی اجرایی معاونت سینمایی در تولید فیلم اعتراض کردند، محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد بر خود واجب دانست در این مقطع واکنش نشان دهد. وی اعلام کرد هیئت امنای بنیاد سینمای فارابی در زمینه مدیریت این بنیاد تصمیمگیری خواهد کرد.
نزدیکی به جشنواره فیلم فجر و تمرکز روی خبرهای این بخش پایانی بر این حرف و حدیثها بود. هر چند بیشتر اعتراضها در محافل خصوصی مطرح میشد. اما در همین زمان بالاخره هیئت امنای فارابی به نتیجه رسید به چه نحو میتواند مشکل مدیریت بنیاد را حل کند و به این ترتیب نبوی به عنوان قائممقام فارابی معرفی شد.
اما وی برای بهبود وضعیتی که اعتراض گروههایی از سینماگران را به همراه داشته راهی دشوار پیش رو دارد. در آستانه برپایی جشنواره فیلم فجر و در حالی که مدت زیادی به پایان دولت نهم باقی نمانده، تغییر مدیر عامل فارابی از سوی هیئت امنا منطقی به نظر نمیرسید. از همین رو تصمیم به وارد کردن شخصی دوم برای سامان بخشیدن به امور گرفته شد.
این تصمیم در صورتی امکان موفقیت دارد که قائممقام فارابی از قابلیت مدیریتی بالا برخوردار باشد؛ فردی که هوشمندانه علاوه بر آنکه تعامل خود را با مدیر عامل حفظ میکند، در ارتباط نزدیک با سینماگران قرار بگیرد و مطالبات یکساله آنان را که در این مدت مورد بیتوجهی قرار گرفته رفع و رجوع کند.
آنها که نبوی را به قائممقامی فارابی برگزیدند، او را از بدنه سینما میدانند و معتقدند میتواند ارتباط مناسب با سینماگران برقرار کند. به هر حال نبوی باید نشان بدهد برای رسیدن به این خواسته چه برنامهها و راهکارهایی دارد. برای دانستن برنامههای نبوی باید تا روز معارفه وی (شنبه هفتم دیماه) منتظر ماند.
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