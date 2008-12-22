قدردانی رئیس قوه قضائیه از دولت در پی ارسال لایحه قضازدایی به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اصلاح سیستم نهادهای نظارتی و اجرائی اظهارداشت: مسائل مختلفی برای اجرایی شدن بهداشت قضایی لازم و ضروری است که باید نیازهای موجود پیش از ارسال لوایح مربوطه به دولت در آن گنجانده شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به ارجاع بیش از 5 میلیون پرونده قضایی به شوراهای حل اختلاف گفت: الزاماً این اقدامات راهکار مناسبی برای کاهش اطاله دادرسی نیست بلکه باید قضازدایی ریشه‌ای و اصولی در جهت بهداشت قضایی صورت گیرد و تشکیل بی‌رویه پرونده های قضایی در محاکم کشور علت‌یابی شود تا بتوان مانع از شکل‌گیری چنین شرایطی شویم.

رئیس قوه قضائیه گام اول و اساسی در بحث قضازدایی را جلوگیری از تشکیل پرونده های غیرضروری در محاکم قضایی و عدم تضییع حقوق مردم عنوان کرد و گفت: این لایحه در دولت نیز باید با این دید مورد بررسی قرار گیرد و ما نیز در دستگاه قضا باید با کمترین تشریفات ممکن و تقویت صلح و سازش در نهادهای شبه قضایی پرونده های موجود را به مصالحه ختم کرده و فرهنگی در جامعه حاکم شود که اختلاف و مداخله کم شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: این درست است که نهادهای شبه قضایی برخی از مشکلات موجود را حل و فصل می‌کنند اما اگر پایه و اساس مسئله که همان اصلاح بسترها و پیشگیری از تولید نزاع و دعاوی می‌باشد مورد بررسی قرار نگیرد مشکل همچنان باقی است و تنها جریان رسیدگیها را تغییر داده ایم.

رئیس قوه قضائیه خواستار تشکیل جلسات مشترک با کمیسیون قضایی مجلس و دولت در خصوص مسئله قضازدایی و بهداشت قضایی و پیگیری این جلسات شد و خاطرنشان کرد: قضازدایی به معنای عام مسئله مهمی است که هم در دستگاه قضایی و هم در نهادهای شبه قضایی پیگیری می‌شود و اهمیت آن تا جایی است که هم اکنون دولت نیز به دنبال اجرایی شدن آن است.

همچنین در این جلسه آیت الله هاشمی شاهرودی سفر به استان خراسان شمالی را در مجموع سفر مفیدی ارزیابی کرد و گفت: دیدارهایی با مردم، علما، قضات و خانواده های شهدا داشتیم که به خوبی انجام شد ضمن اینکه سفر هیئت‌های فرعی به شهرستانهای استان نیز ثمرات بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نوپا بودن استان خراسان شمالی اقدامات انجام شده در این استان را بسیار مناسب توصیف کرد و گفت: مصوبات بسیار خوبی نیز در دو سفر استانی هیئت دولت به این استان انجام گرفته و زیرساختهای شکل گرفته در این استان با توجه به مشکلات موجود قابل تقدیر است.

آیت الله هاشمی شاهرودی ارتباط دستگاه قضایی و مدیران قضایی استان با نمایندگان مجلس و استانداری را بسیار هماهنگ توصیف کرد و افزود: این هماهنگی در سایه حضور نماینده ولی فقیه در استان که شخصی عالم و فرهیخته و مؤمن و مورد اعتماد و علاقه‌ مردم به خصوص مقام معظم رهبری است وضعیت بسیار خوبی را برای استان ایجاد کرده است.