300 هزار معلول در مازندران زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محمد زاده ظهر دوشنبه در جلسه نشست نمایندگان تشکل های غیردولتی بهزیستی استان در استانداری اظهار داشت: هم اکنون از تعداد 300 هزار معلول استان، 130 هزار نفر نیازمند حمایت های مالی ویژه هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 850 معلول مستمری بگیر در استان وجود دارد افزود: در دو سال گذشته 360 واحد مسکونی برای معلولین احداث و تاکنون 320 واحد تحویل داده شده است.

محمدزاده همچنین از وجود 60 مرکز شبانه روزی و روزانه در استان خبر داد و گفت: سه هزار معلول تحت پوشش مراکز توانبخشی استان هستند.

وی در خصوص شهریه دانشجوئی معلولان نیز گفت: 126 میلیون تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده که 50 درصد شهریه دانشجویان معلول را پرداخت خواهیم کرد.

اسدالله دلاویز، نماینده جامعه معلولان مازنران نیز در این جلسه از وجود 600 هزار دانش آموز معلول در استان خبر داد و افزود: روزانه 110 معلول به این تعداد افزوده می شود.