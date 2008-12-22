وضعیت آیت الله جمی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، این منابع بیمارستانی اعلام کردند: آیت الله جمی روز گذشته به علت سکته سبک به بیمارستان شرکت نفت در آبادان اعزام شده و صبح امروز به حالت کما رفته است.

سکته سبک، ارتباط ایشان با زندگی را قطع نکرده ولی باعث از دست رفتن کامل هوشیاری وی شده است. آیت الله جمی تا قبل از صبح امروز به کما نرفته بود ولی به علت عفونت ریوی و مشکلات قلبی و تنفسی و نارسایی مغزی هم اکنون در کما به سر می برد و تحت مراقبت های ویژه است.

پزشکان وی اعلام کرده اند که نمی توان در مورد وضعیت وی به طور قطعی خبری را داد چون بدن و سیستم دفاعی وی لحظه به لحظه در حال تغییر است و شناسایی وضعیت وی را با مشکل مواجه کرده و در مجموع وضعیت آقای جمی نگران کننده است.

وی امام جمعه شهرستان آبادان در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که با وجود بمباران شدید شهر آبادان در مدت هشت سال جنگ تحمیلی در کنار رزمندکان در ماند و از شهر خارج نشد.

آیت االله جمی در آذر ماه سال 1382 به علت وضعیت نامساعد جسمانی خانه نشین شد و به جای وی حجت اسلام دهدشتی نماز جمعه آبادان را اقامه می کرد.

