فرهنگ و هنر معیار توسعه کشور ها است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان ظهر امروز در بازدید از حوزه هنری استان سمنان گفت: اساس شناخت تمدن برنقش وکارکرد فرهنگ وهنر آن جامعه بستگی دارد.

وی با اشاره به رسالتی که حوزه هنری باید به آن بپردازد، گفت: با توجه به ساختار حوزه هنری باید با کمک بخش های مرتبط با فرهنگ و هنر و ایجاد انسجام و هماهنگی شاهد توسعه بیشتر در بخش فرهنگ و هنر باشیم.

سرپرست حوزه هنری استان سمنان نیز در این بازدید گفت: حوزه هنری استان با توجه به سابقه کم با بهره مندی از کادری جوان و تحصیل کرده از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار است.

محمد اسکندر زاده تصریح کرد: برای فعالیت گسترده و رسیدن به اهداف در دراز مدت به حمایت بیشتری نیازمند هستیم.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری سمنان نیز در این بازدید از اقدامات و پیگیریهای انجام شده برای راه اندازی ادارات حوزه هنری در شهرهای دیگر استان سمنان خبر داد.