برنامه های ویژه ناجا برای برخورد با خرافات و قمه زنی در محرم

سردار سرتیپ "احمدرضا رادان" در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب به مقام جانشینی فرماندهی ناجا ، افزود: این طرح با هدف هماهنگی و برقراری انضباط بیشتر در برگزاری مراسم محرم به اجرا در می آید.
وی همچنین از اجرای این طرح در غالب راهنمایی و رانندگی خبر داد و گفت: همیارانی که در راهنمایی و رانندگی فعالیت می کنند با کاورها و وسایل مخصوصی همچون شب نما، تابلوهای ایست به اجرای ماموریت خواهند پرداخت.
رادان با اعلام اینکه برای هر هیئت حداقل دو نفر در نظر گرفته شده، افزود: این افراد از خود هیئتها انتخاب میشوند که بستگی به میزان و وسعت هیئتها خواهد داشت .
وی در مورد تکیه هایی که قصد راه اندازی ایستگاههای صلواتی دارند، گفت: در این مورد لازم است پس از هماهنگیهای لازم با راهنمایی و رانندگی صورت گیرد تا موارد ترافیکی در نظر گرفته شود.
رادان نصب، استفاده و حمل هر گونه شمایل و تصاویر از امامان توسط هیئتهای مذهبی را ممنوع اعلام کرد و گفت: با تدبیر شهرداری، تصاویر شهدای محلهها جایگزین شمایل میشود.
وی در مورد اقدام برخی عزاداران به قمه زنی گفت: این کار خلاف شرع بوده و از نظر علمای دینی نیز مردود است و ناجا با افرادی که دست به چنین کاری بزنند برخورد میکند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به کاهش 50 درصدی قمه زنی در کشور طی سال گذشته گفت: در مورد مجوز هیئتهایی که در ایام محرم از قمه استفاده میکنند تجدید نظر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه موضوع کاروانهای علم کشی هم مورد توجه جدی نیروی انتظامی است، گفت: برگزاری مراسم علمکشی توسط هیئتهای مذهبی ممنوع است.
به گزارش مهر ، جانشین فرمانده ناجا در توضیح کاروانهای علم کشی گفت: افرادی چند علم را بدون عزادار در شهر و خیابانها به راه میاندازند و با این کار خود موجب ایجاد مزاحمت و ترافیک برای سایر مردم میشوند.
وی افزود: سعی بر این است که در ایام محرم از علمهایی استفاده شود که عرض زیادی از خیابان را اشغال نکنند.
رادان با تاکید بر بلامانع بودن استفاده از آلات موسیقی مانند طبل، نی و سنج که ریشه در عزاداری های مذهبی دارند، گفت: استفاده از سایر آلات موسیقی مانند ارگ در مراسم عزاداری ممنوع است.
وی پایان ساعت اجرای مراسم عزاداری در ایام محرم را در روزهای تاسوعا و عاشورا ساعت 23 تا 24 اعلام کرد و بیشتر شدن این زمان را با تذکر از سوی پلیس همراه دانست.
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