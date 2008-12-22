سه هزار سمنانی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ محمد حسین بابایی ظهر امروز در اولین نشست هماهنگی اعزام کاروانهای راهیان نور استان سمنان گفت: این افراد در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند.

به گفته وی، ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس، جامعه اسلامی را در برابر ترفندهای دشمنان بیمه می کند.

وی با اشاره به اثربخش بودن اعزام کاروانهای راهیان نور در سال های گذشته، گفت: سپاه استان تمام توان خود را امسال برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه اعزام این کاروانها به کار خواهد بست .

بابایی خواستار همکاری مسئولان و مدیران اجرایی استان سمنان برای اعزام این کاروانها شد و گفت: رشادتهای رزمندگان اسلام به عناوین مختلف به مردم و از جمله نسل جوان منتقل شده و فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه نهادینه شود.

وی عنوان کرد: حضور در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس آموزه‌های فراوانی به ویژه برای جوانان و نسل سوم انقلاب به دنبال خواهد داشت.

معاون هماهنگ کننده سپاه استان سمنان نیز اعزام این کاروانها را استفاده از فرهنگ پایان ناپذیر ایثار و گذشت دانست .

سرهنگ ناصر ابراهیمی افزود: یکی از راههایی که می توانیم عقلانیت، تفکر و تجربیات دفاع مقدس را به نسلهای دیگر منتقل کنیم اعزام کاروانهای راهیان نور است .

اعزام کاروانهای راهیان نور هر ساله از اسفندماه آغاز و در ایام عید نوروز ادامه دارد