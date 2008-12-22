برای تولید خون مصنوعی در کشور تلاشی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن ابولقاسمی عصر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل انتقال خون گلستان افزود: با توجه به اینکه اکنون بیشترین شمار جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند و این گروه در حال پیر شدن هستند، توجه به ساخت و تولید خون مصنوعی ضروری است.

وی اظهار داشت: متاسفانه تکنولوژی خون در ایران ضعف است هرچند تاکنون امکانات خوبی در این بخش فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که بدون علم و آگاهی امکان راهبردی احیای نقش و نجات دهنده جامعه از سوی این سازمان وجود ندارد و از اینرو این سازمان، علمی، آموزشی و پژوهشی است.

به گفته ابولقاسمی، شاخص اهدای خون در کشور 25 نفر در هزار استن که برای گسترش این فرهنگ باید برنامه ریزی و فرهنگ سازی شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران بیان داشت: اکنون ایران در زمینه تامین خون کافی خودکفا بوده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی یادآورشد: افزایش دانش افراد دخیل در کار انتقال خون ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که باید این افراد با مطالب علمی انتقال خون آشنا شوند.

ابوالقاسمی عنوان کرد: کوچکترین قصور در کنترل کمی و کیفی و تضمین سلامت قابل بخشش نیست و دقت کامل در اهداء کننده و رعایت استانداردها از جمله وظایف این سازمان است.

وی یادآورشد: با توجه به صفهای اهدای خون در کشور باید اقدامات بیشتری صورت گیرد و از سال آینده میزان اهدای خون در کشور افزایش می یابد.

به گفته ابولقااسمی اکنون 200 پایگاه انتقال خون در کشور فعالیت دارد.

علی اصغر مولانا مدیرکل قبلی پایگاه انتقال خون نیز در این جلسه گفت: برای تجهیز پایگاه انتقال خون استان سه میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهار داشت: اکنون تحولات شگرفی در پایگاههای انتقال خون استان صورت گرفته است.

سالانه حدود 40 هزار واحد خون در گلستان تولید می شود.

" سلیمان عباسی" به عنوان مدیرکل جدید انتقال خون گلستان تعیین و معرفی شد.

