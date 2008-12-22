تعیین قیمت آب از دست وزارت نیرو خارج شد/ طرحهای آبی 53 هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده امروز در یک نشست خبری با اشاره به خشکسالی سال گذشته گفت: با تلاشها و برنامه ریزی هایی انجام شده نه تنها با خشکسالی در کشور مقابله شد بلکه کار به جیره بندی آب نیز نکشید.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: امسال 49 درصد افزایش در مقایسه با فصل پاییز سال گذشته داشته ایم که حدود 4/58 میلی متر بارش را در سطح کشور برای ما رقم زده ، این در حالی است که در 6 حوضه آبریز نسبت به سالهای نرمال 4 درصد منفی هستیم.

وی تصریح کرد: برداشت بیش از حد از آبهای زیرزمینی در خشکسالی اخیر ناخوشایند است، چراکه متوسط برداشت سالانه از این منابع در دو سال اخیر در حدود 6 هزار میلیارد مترمکعب بوده است، از سوی دیگر اضافه برداشتها سبب افت شدید منابع و همچنین فرونشست دشتها در برخی از نقاط کشور شده است.

عطارزاده گفت: وزارت نیرو با مسدود کردن چاههای غیرمجاز، نظارت بر برداشت ها و طرح ایجاد کنتورهایی که مقدار مجاز برداشت آب را مشخص می کنند، از برداشتهای بی رویه جلوگیری کرده است.

به گفته وی برای اجرای طرحهای آبی بررسی و تدوین شده در وزارت نیرو در 3 سال آینده به 53 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، این درحالی است که اعتبارات این بخش در سال جاری 2500 میلیارد تومان بوده که به صورت کامل نیز تخصیص نیافته است.

عطارزاده گفت: در این راستا جلساتی با رئیس جمهوری مبنی بر راهکارهای برطرف کردن مشکلات آب برگزار شده که قرار بر این است که به اعتبارات این بخش افزوده شود. البته تنظیم تعرفه های آب در حد قیمت تمام شده و مطرح شدن آب در طرح تحول اقتصادی از دیگر راهکارهایی است که عنوان شده است.

معاون وزیر نیرو افزود: کارگروه برای تدوین لایحه طرح تحول اقتصادی شکل گرفته و برهمین اساس، تعیین قیمت آب را از دست وزارت نیرو خارج کرده اند، البته متوسط قیمت تمام شده آب شرب 509 تومان است که هم اکنون 0 تا 80 تومان از مردم به تناسب مناطق و نوع مصرف دریافت می شود، نکته قابل توجه این است که برای این مابه التفاوت یارانه ای به وزارت نیرو پرداخت نمی شود.

عطارزاده با اشاره به اینکه از قیمت تمام شده آب شرب تنها بین 0 تا 80 تومان از مشترکان دریافت می شود، تاکید کرد: قیمت تمام شده آب کشاورزی نیز درحدود 82 تومان است که تنها بین دو تا هفت تومان آن و بر اساس محصول از کشاورزان دریافت می شود.

معاون وزیر نیرو گفت: در سال حدود 60 میلیارد تومان یارانه بهای آب فقط در بخش روستایی پرداخت می شود و در بخش شهری از طرف دولت یارانه ای دریافت نشده و از بودجه وزارتخانه مابه التفاوت آن پرداخت می شود.

وی خاطرنشان کرد: کمک زیانی که به شرکتهای آب منطقه ای برای امور اجرایی پرداخت می شود نیز در حدود 35 میلیارد تومان و هزینه نگهداری از تاسیسات آبی نیز 14 میلیارد تومان است که از بودجه دولتی پرداخت می شود.