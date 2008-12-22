ادامه حملات آمریکا به شمال پاکستان/ کشف 2.5 تن ماری جوانا در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از کابل به نقل از وزارت خارجه افغانستان خبر داد که در یکماه گذشته دهها نفر از اعضای طالبان و شبکه تروریستی القاعده کشته شدند.

در این بیانیه آمده است: عملیات پاکسازی مناطق شرقی افغانستان که در مرز با پاکستان قرار دارد، با کمک نیروهای آن کشور به اجرا گذاشته شد.

وزارت خارجه افغانستان خاطرنشان کرد: کشته شدن دهها نفر از اعضای طالبان و شبکه القاعده از جمله نتایج این عملیات بوده است.

در این عملیات همچنین شمار قابل توجهی مهمات و تسلیحات به دست نیروهای امنیتی افتاد.

ازسوی دیگر، آسوشیتدپرس خبر داد که سفیر پاکستان در دهلی امروز به کشورش فراخوانده شد. گفته می شود علت این فراخوانی تنها مشورت با رایزنی با سفیر عنوان شده است.

در همین حال، انفجار انتحاری در مناطق شرقی افغانستان بیش از 10 کشته و زخمی برجا گذاشت. فرد انتحارطلب در این عملیات خود را مقابل یک ساختمان دولتی در ولایت غزنی منفجر کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز در خبری اعلام کرد: حمله موشکی آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان باردیگر قربانی گرفت. آمریکا در حمله موشکی که به ادعای هدف قرار دادن طالبان و شبکه تروریستی القاعده انجام می دهد، امروز 9 غیرنظامی پاکستانی را به کشتن داد.

حملات موشکی آمریکا به مناطق شمالی پاکستان تاکنون دهها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

همچنین هواپیماهای پاکستانی یک منطقه شمالی این کشور را مورد هدف قرار دادند.

این درحالی است که جمهوری چک قصد کاهش نیروهای خود در افغانستان را دارد. براساس مخالفت پارلمان جمهوری چک با تمدید مدت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان، بسیاری از آنان به میهن بازخواهند گشت.

ازسوی دیگر، آسوشیتدپرس خبر داد که سربازان افغان و خارجی 2.5 تن ماری جوانا در یک مدرسه متروکه در جنوب افغاستان کشف و نابود کردند.

در جریان کشف این محموله عظیم ماری جوانا، چهار نفر از اعضای شورشیان نیز کشته شدند. این محموله در مدرسه ای در ولایت قندهار که ظاهرا سالها بدون استفاده بوده است، کشف شد.