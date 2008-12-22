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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۱۹

عراق برای عزاداری‌های ماه محرم اعلام آمادگی کرد

با نزدیک شدن به عزاداری‌های دهه اول ماه محرم، عراق به منظور خدمت‌رسانی به میلیونها زائر سیدالشهداء اعلام آمدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، عقیل خزعلی استاندار کربلا با اشاره به اینکه عراق آماده ارائه خدمات امنیتی برای میلیونها زائر در ماه محرم است، اظهار داشت: در این ماه، این شهر شاهد میلیونها زائر است و به منظور خدمت‌رسانی هر چه بهتر شوراها، هیئتها و حسینیه‌های مختلف همکاری می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که عاشورا فرصتی برای وحدت مسلمانان باشد.

خزعلی با بیان اینکه امام حسین (ع) مظهر اندیشه و وحدت به شمار می‌رود، درخواست کرد تا شعارهای گروهی در این ایام سر داده نشود.

علی جاسم محمد مدیرکل پلیس کربلا نیز از منع حمل عکس و تصویر مراجع تقلید، شخصیتهای دینی و سیاسی خبر داد و گفت: به منظور خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا مانع نصب خیمه در خیابانها شده تا زائران بتوانند به‌راحتی رفت و آمد کنند.

کد مطلب 804371

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