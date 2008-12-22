به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الصباح، عقیل خزعلی استاندار کربلا با اشاره به اینکه عراق آماده ارائه خدمات امنیتی برای میلیونها زائر در ماه محرم است، اظهار داشت: در این ماه، این شهر شاهد میلیونها زائر است و به منظور خدمت‌رسانی هر چه بهتر شوراها، هیئتها و حسینیه‌های مختلف همکاری می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که عاشورا فرصتی برای وحدت مسلمانان باشد.

خزعلی با بیان اینکه امام حسین (ع) مظهر اندیشه و وحدت به شمار می‌رود، درخواست کرد تا شعارهای گروهی در این ایام سر داده نشود.

علی جاسم محمد مدیرکل پلیس کربلا نیز از منع حمل عکس و تصویر مراجع تقلید، شخصیتهای دینی و سیاسی خبر داد و گفت: به منظور خدمت‌رسانی به زائران خانه خدا مانع نصب خیمه در خیابانها شده تا زائران بتوانند به‌راحتی رفت و آمد کنند.