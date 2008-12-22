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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۴

تاکنون 50 ژن از محققان گرگانی در مراجع معتبر علمی ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: تاکنون بیش از 50 ژن از سوی محققان این دانشگاه در مراجع معتبر علمی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل دانشور عصر دوشنبه در نشست با محققان این دانشگاه افزود: مشخصات این زنها به همراه دیگر دستاوردهای علمی، پژوهشی این دانشگاه در سه دهه گذشته دز نخستین نمایشگاه جامع وزرات علم در ترهان به نمایش درآمده است.

وی اظهار داشت: دستاوردهای این دانشگاه در غرفه 59 نختستین نمایشگاه دستاوردهای وزرات علوم به نمایش گذاشته شد.

به گفته دانشور، عرضه انواع مجلات علمی و پژوهشی ، مقالات معتبر اساتید این دانشگاه که در مجلات معتبر علمی جهان به ثبت رسیده نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این کارشناس مسئول بیان داشت: معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی و معرفی رشته ها و پتانسیل های این دانشگاه از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم بوده است.

وی عنوان کرد: بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در گسترش عرصه علم و دانش و مقایسه این خدمات با رژیم گذشته از دیگر اهداف حضور در این نمایشگاه می باشد.

دانشور از همه فرهیختگان و نخبگان استان گلستان برای بازدید از غرفه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی توانمندیهای علمی استان گلستان می باشد.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز با 51 سال سابقه داری سه هزار دانشجو است که در 66 رشته در سه مقطه کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.

کد مطلب 804384

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