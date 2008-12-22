تاکنون 50 ژن از محققان گرگانی در مراجع معتبر علمی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالفضل دانشور عصر دوشنبه در نشست با محققان این دانشگاه افزود: مشخصات این زنها به همراه دیگر دستاوردهای علمی، پژوهشی این دانشگاه در سه دهه گذشته دز نخستین نمایشگاه جامع وزرات علم در ترهان به نمایش درآمده است.

وی اظهار داشت: دستاوردهای این دانشگاه در غرفه 59 نختستین نمایشگاه دستاوردهای وزرات علوم به نمایش گذاشته شد.

به گفته دانشور، عرضه انواع مجلات علمی و پژوهشی ، مقالات معتبر اساتید این دانشگاه که در مجلات معتبر علمی جهان به ثبت رسیده نیز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

این کارشناس مسئول بیان داشت: معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی و معرفی رشته ها و پتانسیل های این دانشگاه از جمله اهداف حضور در نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم بوده است.

وی عنوان کرد: بیان خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی در گسترش عرصه علم و دانش و مقایسه این خدمات با رژیم گذشته از دیگر اهداف حضور در این نمایشگاه می باشد.

دانشور از همه فرهیختگان و نخبگان استان گلستان برای بازدید از غرفه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دعوت کرد و گفت: این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی توانمندیهای علمی استان گلستان می باشد.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز با 51 سال سابقه داری سه هزار دانشجو است که در 66 رشته در سه مقطه کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می کنند.