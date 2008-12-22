"گراد" برابر نفت تهران پیروز شد/ مصدومیت شدید ابراهیمی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور (جام برادران شهید پورزند) دقایقی پیش با برگزاری یک دیدار حساس از گروه A این مسابقات آغاز شد که طی آن تیم کشتی آزاد گراد موفق شد با نتیجه 4 بر 3 برابر تیم نفت تهران به پیروزی دست یابد.

این دیدار از ساعت 15:30 در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز شد. پیش از شروع مسابقه دو تیم برای ادای احترام به روح مرحوم منوچهر لطیف یک دقیقه سکوت کردند. همچنین عبدالله موحد قهرمان پیشین المپیک و جهان با حضور در این سالن، مسابقه حساس دو تیم نفت و گراد را از نزدیک تماشا کرد .

نتایج کامل این مسابقه به شرح زیر است:

* نفت تهران 3 - گراد 4

وزن 55 کیلوگرم: فرید دژم خو صفر - دلشاد منصوراف 2

(صفر بر3) و (یک بر 4)

وزن 60 کیلوگرم: سعید احمدی صفر - علی اصغر سلیمانی 2

(صفر بر یک) و (یک بر 5)

وزن 66 کیلوگرم: مهدی تقوی 2 - محسن بابایی صفر

(4 بر صفر) و (6 بر صفر)

وزن 74 کیلوگرم: سعید ریاحی 2 - صادق گودرزی صفر

(یک بر صفر) و (2 بر یک)

وزن 84 کیلوگرم: حامد تاتاری صفر - جمال میرزایی 2

(صفر بر یک) و (یک بر یک)

وزن 96 کیلوگرم: گئورگی گودچلیدزه - سعید ابراهیمی

(ابراهیمی در وقت سوم دچار مصدومیت شدید از ناحیه پیشانی شد و در نهایت داوران گودچلیدزه را برنده این مبارزه اعلام کردند)

وزن 120 کیلوگرم: الکسی شماروف یک - فردین معصومی 2

(2 بر صفر)، (صفر بر یک) و (2 بر 4)

هفته چهارم مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور (جام برادران شهید پورزند) امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* صنایع و معادن استان همدان - KSB کلاردشت، ساعت 17، سالن ابن سینا شهر همدان

* صدرا زیر آب - سیمان دورود، ساعت 17، سالن مرحوم رنجبر صفری زیر آب

* نیروی زمینی ارتش - گاز مازندران، ساعت 17، سالن شهدای هفتم تیر

* باشگاه فرهنگی ورزشی عسگری محمدیان - راه‌آهن خراسان، ساعت 17، سالن سیدرسول حسینی ساری