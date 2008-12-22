دوره های رایگان مهارتهای زندگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره ها با هدف آشنا سازی شهروندان با کاربردهای اینترنت در زندگی روزمره و استفاده از مهارتهای آن برای سهولت بخشی به انجام بسیاری از امور خانواده ها برگزار می شود.

در این دوره ها که شامل 12 ساعت آموزشی است علاوه بر ارایه مبانی اینترنت، چگونگی ساخت پست الکترونیک و روشهای جستجوی اطلاعات، در بخش کاربردی نیز مبانی استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، شامل چگونگی کار با دستگاههای خود پرداز، پرداخت قبوض به صورت اینترنتی ، دریافت اطلاعات مربوط به حساب بانکی، رزرو بلیتهای مسافرتی و سینما، خرید اینترنی و سایر مهارتهای مورد نیاز آموزش داده می شود.

دوره های رایگان اینترنت و خانواده آن لاین از هفتم دی ماه آغاز می شود و علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به فرهنگسرای فناوری اطلاعات مراجعه کنند.