افشین قطبی به استرالیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، قطبی به دنبال جدایی از تیم فوتبال پرسپولیس بیش از یک ماه است که در امارات اقامت دارد. این مربی که هنوز بصورت رسمی با هیچ تیمی وارد مذاکره نشده به دعوت پیم وربیک، سرمربی تیم ملی فوتبال استرالیا به این کشور سفر کرده است.

هنوز مشخص نیست در ملاقات قطبی با پیم وربیک بحث حضور وی در کادر فنی تیم ملی استرالیا مطرح می شود یا خیر، اما بعید نیست دوباره باب همکاری این دو باز شود.

نزدیکان قطبی در امارات از حضور وی در تیم ملی استرالیا و همکاری مجددش با پیم وربیک ابراز بی اطلاعی می کنند اما مدیر برنامه‌های قطبی این موضوع را منتفی ندانسته و از احتمال پیوستن او به کادر فنی تیم ملی استرالیا خبر داده است.