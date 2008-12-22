100 هزار هکتار از اراضی فارس تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا آزادی ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه دسترسی به این مهم نیازمند تلاش تمام ارگانهای ذیربط از جمله سازمان آب منطقه ای فارس، شرکت سهامی برق و پتروشیمی و..است، افزود: غرقابی اراضی کشاورزی به صورت سنتی باعث کاهش قابل ملاحظه بازده کاربرد آب و بازده توزیع یکنواختی آب در داخل مزرعه می گردد ضمن اینکه در آبیاری سنتی نقاط پست مزرعه بیش از اندازه آبیاری و نقاط مرتفع کم آبیاری می شوند.

وی عنوان کرد: همچنین در آبیاری سنتی استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی از قبیل آب، خاک، بذر، کودهای شیمیائی، سموم وماشین آلات کشاورزی به عمل نمی آید که در خصوص آبیاری با روش جدید به این مسائل توجه ویژه شده است.

مدیر آب و خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین گفت: مطالعات نشان می دهد که بازده آبیاری در بخش کشاورزی40 درصد بوده به عبارت دیگر از 90 میلیارد متر مکعب آب که در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد فقط 36 میلیارد متر مکعب مورد استفاده قرار می گیرد و این امر باعث شده که میزان تولید ماده خشک به ازاء مصرف هر متر مکعب آب، حدود 700 گرم باشد که باید با توجه به چشم انداز برنامه بیست ساله به 2.2 کیلوگرم ماده خشک به ازاء مصرف هر متر مکعب آب برسیم .

آزادی بیان کرد: روش های آبیاری تحت فشار برترین راهکار برای توزیع یکنواخت آب در سطح مزرعه بوده تا با مصرف کمتر آب شرایط مطلوب رطوبتی خاک برای تامین نیاز آبی گیاه در انجام فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی درون و محیط گیاه فراهم گردد و همچنین از خاک شوئی و خارج شدن عناصر میکرو و ماکرو از محدوده ریشه جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: طبیعی است که تامین آب در حد نیاز فیزیکی و شیمیائی گیاه و همچنین ایجاد شرایط مطلوب رطوبت خاک برای دسترسی ریشه به عناصر غذائی مهمترین عامل در کنترل تنش های رطوبتی، غذایی، دما ومسمومیت های ناشی از افزایش یا کاهش املاح مختلف و بهبود شرایط تنفسی و تبادلات گازی در خاک و محدوده ریشه می باشد که در روشهای آبیاری تحت فشار این مسائل به طور مناسبی رعایت می شود.