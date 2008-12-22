30 پروژه برتر هرمزگان به ارزش هزار میلیارد تومان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی عصر امروز در حاشیه نشست بررسی روند اجرایی پروژه های عمرانی هرمزگان اظهار داشت: فاز اول احداث مجتمع عظیم تولید آلومنیوم به ارزش بیش از 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی، بهره برداری از قطعات متعدد جاده ترانزیتی بندرعباس به سیرجان، 110 خانه بهداشت روستایی، بهره برداری از واحدهای تخصصی بیمارستان مرکزی شهر بندرعباس از جمله پروژه هایی هستند که روند احداث آنها در هرمزگان بصورت هفتگی بررسی و مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: در کنار 30 پروژه شاخص و مهم استان هرمزگان تاکنون بهره برداری از 400 پروژه عمرانی در این دهه نهایی شده است که در میان آنها واحدهای متعدد صنعتی و معدنی، پروژه های ورزشی، عمران شهری وروستایی، راه روستایی، اب و فاضلاب، آب روستایی و آبخیزداری از جمله پروژه هایی هستند که در به مناسبت 30 سالگی انقلاب به مردم هرمزگان هدیه می شود.

مقام عالی دولت نهم در هرمزگان ادامه داد: در طول 40 ماهه اخیر عملیات اجرایی بیش از سه هزار و 500 پروژه متعدد در هرمزگان آغاز شده که تاکنون بیش از دو هزار و 800 پروژه به پایان رسیده و از ثمرات آن مردم در حال استفاده هستند.

صاحب محمدی گفت: باید علاوه بر تلاش برای آبادانی کشور، دستاوردهای سی ساله انقلاب را برای جوانان و نوجوانان یادآوری کرد تا نسل جوان نیز میراث دار این انقلاب باشند.