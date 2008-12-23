خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: یکی از موضوعاتی که گاه و بیگاه مورد توجه قرار می گیرد، انواع خرافات ذهنی و عینی، فکری و رفتاری و میزان انتشار و شیوع آن در جامعه است.

مهمترین چالش حاصل از رواج خرافه در جامعه موانعی است که بر سر راه توسعه که دیدگاههای عقلانی نقش مهمی در ترسیم برنامه های آن دارد ایجاد می کند.از این رو لزوم شناخت دقیق وضعیت موجود، انتخاب راه حلی کارآمد برای مقابله با شرایط نامطلوب، حذف باورهای بی اساس که پایه های شکننده ای برای توسعه فراهم می کنند بررسی و شناخت خرافه را ضروری می سازد .

کسانی که از وجود خرافات در جامعه می هراسند دست کم دو گونه دغدغه و نگرانی دارند: اولا پیامدها و نتایج منفی خرافات در فهم حقیقت، سامان دادن زندگی عاقلانه و مناسبات اجتماعی نظرشان را جلب می کند و ثانیا از نظر آنان رشد، گسترش و نفوذ خرافات در ساحتهای مختلف زندگی و آلوده شدن اندیشه علمی و اندیشه دینی به این ویروس مضمحل کننده است.

"خرافه گرایی چیستی، چرایی و کارکردها" در پنج فصل تدوین و در آن موضوع خرافه از جنبه های مختلف به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و طی آن سعی شده پدیده خرافه، دلایل شکل گیری و پیامدهای ناشی از آن در جامعه مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

بخش اول این کتاب به کلیات اختصاص داشته و در ادامه خرافات در پهنه تاریخ، تبیین جامعه شناختی خرافات، تحلیل فلسفی خرافه، تبیین روان شناختی خرافات به عنوان فصلهای اصلی کتاب آمده اند.

الگوی سه گانه برای تعریف خرافه، مدل فهم عرفی، تفاوت خرافه با برخی مفاهیم نزدیک به آن، خرافه به مثابه امر کاذب، انواع جوامع و نسبت آنها با خرافات، روش شناسی جامعه شناختی در مطالعه خرافات، موضوع جامعه شناسی در قبال دین و جادو و خرافات، چرا مردم ادعاهای باورنکردنی و خرافات را می پذیرند؟ و تحلیل فلسفی خرافه از جمله مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

چرا در برابر خرافه تسلیم می شویم؟، خرافه به مثابه خطای ادراکی، تبیین روان شناختی خرافات، عقلانیت عصری پارادایم و خرافات، دین عامیان چه دینی است؟، سه رهیافت عمده در تبیین جامعه شناسی خرافات و مناسک و آیینهای جادویی نیز برخی دیگر از مطالب این کتاب هستند.